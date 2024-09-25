وزيرة البيئة: لا بد من وضع هدف تمويلي مناخي عادل وطموح في مؤتمر COP29
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في اجتماع وزاري رفيع المستوى على هامش أسبوع المناخ في نيويورك، وذلك تمهيدًا لمؤتمر الأطراف COP29 الذي تستضيفه أذربيجان.
أهمية التوصل إلى اتفاق عالمي طموح بشأن تمويل المناخ
وأكدت الوزيرة المصرية على أهمية التوصل إلى اتفاق عالمي طموح بشأن تمويل المناخ، خاصةً لخدمة احتياجات الدول النامية. وأوضحت أن هذا الهدف يجب أن يكون عادلًا ويتناسب مع حجم التحديات المناخية التي تواجه العالم.
كما شددت الدكتورة فؤاد على ضرورة التعاون الدولي لتحقيق تقدم ملموس في مجال المناخ، مشيرةً إلى الجهود التي تبذلها مصر وأذربيجان في هذا الصدد.
وأشادت بالدور الذي تلعبه رئاسة مؤتمر COP29 في تسهيل الحوار والتفاوض بين الدول.
ومن خلال مشاركتها في الاجتماعات الثنائية مع وزراء البيئة من مختلف الدول، سعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى توحيد الرؤى وبناء تحالفات قوية لدفع عملية التفاوض نحو الأمام.
ودعت وزيرة البيئة إلى ضرورة وضع هدف تمويلي مناخي طموح وعادل، حيث تم التركيز على هذه النقطة بشكل أكبر لتعكس أهميتها في المفاوضات المناخية، كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين الدول لتحقيق أهداف المناخ.
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