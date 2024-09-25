الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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سياسة

رئيس الإنجيلية يناقش علاقة الدين بالدولة في المجتمع العربي بالأسقفية

رئيس الانجيلية
رئيس الانجيلية

تستعد إيبارشية الكنيسة الأسقفية بالتعاون مع كلية اللاهوت الأسقفية لاستضافة حوار فكري حول قضية ملحة تشغل بال الكثيرين، وهي "علاقة الدين بالدولة في المجتمع العربي". 

 

المحاضرين في الحوار الفكري بالكنيسة الأسقفية 

 

وسيقدم الدكتور القس أندرية ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، رؤى عميقة حول هذا الموضوع لقساوسة الكنيسة وطلاب الماجستير بالكلية، ومن المقرر أن يشارك بالحضور رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.

 

ومن المقرر أن تكون المحاضرة يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر في تمام الساعة الخامسة مساءًا، وذلك بمقر الإبروشية بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

 

رؤية الكنيسة الأسقفية للدين في المجتمع 

 

جدير بالذكر أن رؤية إبروشية الكنيسة الأسقفية هي "كنيسة حية لمجتمع أفضل"، وتعمل على أن تكون الكنيسة نامية وخاضعة لكلمة الله والتعليم المستقيم، كما تلتزم بتعليم وتدريب القادة العلمانيين، والمرشحين للرسامة، والمرتسمين بالفعل من إقليم الإسكندرية، وذلك من خلال كلية اللاهوت الأسقفية، وكذلك الذين يخدمون الله بطرق متنوعة في مجتمعاتهم، وتشكيلهم لاهوتيًا بكلمة الله.

 

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رئيس الإنجيلية الأسقفية القس اندريه ذكي رئيس الطائفة الإنجيلية الكنيسة الأسقفية

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