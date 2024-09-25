الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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حوادث

حبس عاطل متهم بحيازة سلاح ناري وذخيرة في المرج

حبس عاطل متهم بحيازة
حبس عاطل متهم بحيازة سلاح ناري وذخيرة في المرج

أمرت نيابة المرج بحبس عاطل متهم بحيازة بندقية و4 طبنجات داخل منزله بمنطقة المرج 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات. 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص بمنزله، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مسكن المتهم وتم ضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر بداخله على  بندقية خرطوش، 4 طبنجات، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد التشاجر مع آخرين بسبب خلافات حول الجيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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نيابة المرج مديرية أمن القاهرة قسم شرطة المرج النيابة العامة

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