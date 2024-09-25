حبس عاطل متهم بحيازة سلاح ناري وذخيرة في المرج

أمرت نيابة المرج بحبس عاطل متهم بحيازة بندقية و4 طبنجات داخل منزله بمنطقة المرج 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص بمنزله، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مسكن المتهم وتم ضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر بداخله على بندقية خرطوش، 4 طبنجات، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.