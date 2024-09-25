ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل بحوزته بندقية و4 طبنجات داخل منزله بمنطقة المرج.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص بمنزله، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مسكن المتهم وتم ضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر بداخله على بندقية خرطوش، 4 طبنجات، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.



وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد التشاجر مع آخرين بسبب خلافات حول الجيرة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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