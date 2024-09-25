القبض على عاطل بحوزته بندقية و4 طبنجات داخل منزله بمنطقة المرج
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل بحوزته بندقية و4 طبنجات داخل منزله بمنطقة المرج.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص بمنزله، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مسكن المتهم وتم ضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر بداخله على بندقية خرطوش، 4 طبنجات، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.
وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد التشاجر مع آخرين بسبب خلافات حول الجيرة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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