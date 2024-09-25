الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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سياسة

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في قبرص

البابا تواضروس
البابا تواضروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، الراهب القس إيرينيئوس البرموسي النائب البابوي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في دولة قبرص.

 

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن النائب البابوي للكنيسة الأرثوذكسية قدم لقداسة البابا تواضروس الثاني تقرير ا عن الخدمة هناك. 

 

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كما التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عبر تطبيق zoom على شبكة الإنترنت، شباب الخريجين من أبناء إيبارشيات الولايات المتحدة الأمريكية وكندا (أمريكا الشمالية)، وذلك في مؤتمرهم الذي يستمر لمدة يومين.

 

وحمل المؤتمر الذي يشارك فيه ٢٥٠ شابا وشابة عنوان "We are one" تحت شعار "Rest for the restless"

 

وجاءت محاضرة قداسة البابا تواضروس الثاني بعنوان "السلوك بالتدقيق" من خلال في رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس "فَانْظُرُوا كَيْفَ تَسْلُكُونَ بِالتَّدْقِيقِ، لاَ كَجُهَلاَءَ بَلْ كَحُكَمَاءَ" (٥: ١٥) وركز قداسته على أهمية الحياة مع الله وأن نسلك فيها بكل تدقيق فننال طمأنينة ورجاء وسلام.

 

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البابا تواضروس قبرص لراهب القس إيرينيئوس النائب البابوي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية دولة قبرص القمص موسى ابراهيم

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