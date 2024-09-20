الجمعة 20 سبتمبر 2024
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محافظات

إزالة 420 حالة إشغالات متنوعة ببني سويف

إزالة إشغالات
إزالة إشغالات

أزالت حملة مكبرة 420 حالة إشغالات متنوعة، من شوارع وميادين وأحياء مدينة الفشن بمحافظة بني سويف، وإزالة التعديات على خط التنظيم وتوسعة الشوارع، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالاستمرار مواجهة جميع أشكال التعديات على الأرصفة ورفع إشغالات الطريق العام، مع إلزام الباعة الجائلين بالتواجد في الأماكن المخصصة لهم داخل الأسواق، بهدف استعادة المظهر الحضاري والجمالي لشوارع مدينة الفشن وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات في جميع مراكز ومدن المحافظة.

تنفيذًا لهذه التوجيهات، أشرف علي حماد، رئيس مدينة الفشن، على حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق، استهدفت القضاء على الإشغالات العشوائية الثابتة والمتحركة في عدد من شوارع المدينة، بما في ذلك شارع الجيش، الدائري، بورسعيد، صلاح سالم، وسعد زغلول، بهدف إعادة الانضباط وتيسير الحركة المرورية.

 

إزالة 420 حالة إشغالات متنوعة ببني سويف

أسفرت الحملة عن إزالة 420 حالة إشغال متنوعة، شملت تاندات، لافتات إعلانية غير مرخصة، تعديات على الأرصفة، ومقاعد وطاولات وكراسي بلاستيكية. كما تم إزالة التعديات على خط التنظيم وتوسعة الشوارع من خلال رفع الإشغالات الثابتة، وذلك ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها الوحدات المحلية بالتنسيق مع شرطة المرافق في كافة مدن المحافظة.

 

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