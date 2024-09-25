الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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سياسة

سؤال برلمانى للحكومة بشأن توصيل التغذية المدرسية لجميع المدارس

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه لوزير التربية والتعليم حول موقف وزارة التربية والتعليم من التغذية المدرسية وإستراتيجية وزارة التربية والتعليم بشأن توصيل التغذية المدرسية لجميع المدارس الحكومية والتجريبية بجميع المحافظات.

أسلوب توزيع التغذية المدرسية لجميع المدارس الحكومية

 

وأشارت متى فى سؤالها، إلى ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بتوضيح أسلوب توزيع التغذية المدرسية لجميع المدارس الحكومية والتجريبية بجميع المحافظات وضمان توصيلها لكل طالب رحمة به وبأسرته في ظل الظروف الحالية وارتفاع الأسعار وتماشيا مع أحوال الأسر التي لديها طفلان وثلاثة بالتعليم.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة توفير الوجبة الغذائية التي يحتاج إليها كل طالب أثناء تواجده بالمدرسة، بهدف رفع العناء عن الأسرة لتلبية احتياج أطفالهم لغذاء آمن متكامل لنمو الطالب.
 

تغذية صحية سليمة


وأكدت على ضرورة مناقشة هذا الموضوع فى أسرع وقت ممكن، نظرا لأهميته لأنه يمس صحة أبنائنا من الطلاب، لكى يحصلوا على تغذية صحية سليمة لبناء أجسامهم بشكل مثالي.

دور الانعقاد الخامس بمجلس النواب

ويبدأ  مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير، الأسبوع المقبل، قبل يوم الخميس، عملا بما نص عليه الدستور واللائحة، بأن بداية كل دور انعقاد عادي قبل الخميس الأول من أكتوبر.

وينتظر مجلس النواب، صدور قرار جمهوري خلال ساعات بدعوة المجلس للانعقاد، في الدور الخامس والأخير، وفقا لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية في هذا الشأن.

النواب ينتظر دعوة الرئيس للانعقاد في أكتوبر 

 ومن المقرر أن يصدر القرار الجمهوري بدعوة مجلس النواب، للانعقاد قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، وفي حال عدم الدعوة ينعقد البرلمان في هذا الموعد بقوة القانون.

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