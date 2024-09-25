آخرهم محمد رجب، نجوم تعاونوا فنيًا مع زوجاتهم

لطالما كان الفن المصري والعربي زاخرًا بتعاون فني جمع بين عدد من الأزواج من النجوم، وينضم الفنان محمد رجب إلى القائمة حيث من المقرر أن تشاركه زوجته الفنانة اللبنانية دانا حلبي مسلسله الجديد “الحلنجي” المقرر عرضه في رمضان المقبل وذلك بعد فترة من زواجهما.

ولقد سبق محمد ودانا عدد من الثنائيات الفنية الناجحة التي تعاونت في أعمال فنية سواء في السينما أو التليفزيون ومن أبرزهم.

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

من أبرز الثنائيات التي تعاونت معًا فنيًا هو ثنائي أحمد العوضي وزوجته السابقة ياسمين عبد العزيز، حيث قدما معًا عملين دراميين في مواسم رمضانية وحققا نجاحًا كبيرًا، الأول كان مسلسل اللي مالوش كبير عام ٢٠٢١ وفي عام ٢٠٢٣ قدما معًا مسلسل ضرب نار.

حسن الرداد وإيمي سمير غانم

تعاون حسن الرداد مع زوجته إيمي سمير غانم في عدة أعمال فنية من أبرزها فيلم زنقة ستات عام ٢٠١٥، ومسلسل حق ميت في العام ذاته، كما قدما معًا بطولة فيلم عشان خارجين عام ٢٠١٦، وفي ٢٠١٨ قدما مسلسل عزمي وأشجان، كما ظهرت أيمي في فيلم بلوموندو بطولة زوجها، وفي عام ٢٠٢٣ قدما معًا مسرحية التليفزيون.

هشام عاشور ونيللي كريم

قبل أن يتم الطلاق بين الثنائي هشام عاشور ونيللي كريم تعاونا فنيًا في عملين وهما مسلسل روز وليلى الذي قدمت فيه نيللي البطولة برفقة يسرا، أما العمل الثاني فكان مسلسل عملة نادرة الذي كان من بطولة زوجته آنذاك نيللي كريم.

صلاح ذو الفقار وشادية

من أبرز الثنائيات الذين تعاونوا فنيًا وكان هذا التعاون مثمرًا وناجحًا، ومن أبرز الأعمال التي قدماها في فترة الزواج فيلم مراتي مدير عام، وفيلم أغلى من حياتي، وفيلم كرامة زوجتي إنتاج عام ١٩٦٧، وفي عام ١٩٦٨ قدما فيلم عفريت مراتي، وهو من أكثر الأفلام المصرية من حيث خفة الظل، وقدما معًا أيضًا فيلم لمسة حنان.

دلال عبد العزيز وسمير غانم

فضلًا عن كونهما من أنجح زيجات الوسط الفني فإنهما شكلا ثنائيًا ناجحًَا على المستوى الفني فقد تجاوز عدد الأعمال التي جمعتهما الـ ١٩ عملا ما بين المسرح والسينما والتليفزيون، ومن أبرز الأعمال السينمائية التي جمعتهما أفلام يارب ولد ونهاية رجل تزوج والرجالة في خطر والأغبياء الثلاثة والمطب وعريس في اليانصيب وليس لعصاباتنا فرع آخر، ورحلة المشاغبين، كما شاركا في عالم الدراما التليفزيونية بعدد من المسلسلات أبرزها سيت كوم عبد الحميد أكاديمي.

شهيرة ومحمود ياسين

وجمعت قصة حب كبيرة بين الفنان الراحل محمود ياسين وزوجته الفنانة شهيرة، وهي قصة الحب التي بدأت بمشاركتهما في فيلم صور ممنوعة، واستمرت حتى رحيل الفنان محمود ياسين، ولقد جمعت أعمال فنية أخرى هذا الثنائي، من أبرزها أفلام رحلة الشقاء والحب، وعصر الحب، والجلسة سرية، ونواعم، وليل وخونة، وعودة الهارب.