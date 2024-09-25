الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بسبب خلاف مالي، إصابة مدرس بطلق ناري في سوهاج

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

أصيب مدرس بأحد شوارع مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، بطلق ناري بالساق اليسرى، نقل على إثرها إلى مستشفى دار السلام المركزي، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة  لتلقي العلاج، وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيق.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من المقدم محمد عبد الصبور مفتش مباحث مركز دار السلام بوصول المدعو رجب. ا. م. م - 54 سنة، مدرس إلى مستشفى دار السلام المركزي مصابًا "طلق ناري بالساق اليسرى" - وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة ومقيم بمركز دار السلام.

وخلال التحقيقات اتهم المصاب المدعو حمام م س ص- 55 سنة، مزارع ومقيم دائرة المركز  بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته نجم عنه إصابته بسبب خلافات مالية بينهما، وتمكنت وحدة المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم. 

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، حيث تحرر المحضر اللازم، وأحيل المتهم للنيابة لإعمال شؤونها وتولي التحقيقات. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اصابة التحقيقات الجهات الامنية اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج اللواء محمود طه المباحث الجنائية بسبب خلافات ماليه مدير أمن سوهاج مباحث دار السلام

الأكثر قراءة

سياسي فلسطيني يكشف أخطر ورقة ضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب في لبنان وغزة

ليلي عز العرب: ما ليش في السوشيال ميديا وكل واحد يعمل اللي هو عايزه (فيديو)

انخفاض الكيت والكنت، تعرف على أسعار 12 نوعًا من المانجو في السوق

حظر استخدام السيارات الكهربائية والبرمجيات والأجهزة الصينية في أمريكا

بعد رفض الرئيس السابق لفكرة المناظرة، ترامب وهاريس يلتقيان في برنامج تلفزيوني

شركة المياه بالقليوبية: مياه الشرب نظيفة

تأمين مكان انهيار شرفة عقار الإسماعيلية برافعة ضخمة

فوز الزمالك بالسوبر سيكون مفاجأة كروية والجوهري سبب تتويج الأبيض في 94

منوعات

المزيد

التنفيذ في ديسمبر، أمريكا تعفي القطريين من التأشيرة.. والدوحة تعلق

تونس تقرر حبس 30 شابا من دول جنوب الصحراء بتهمة الاتجار بالبشر

قرار جديد من الكويت بشأن منح وسحب الجنسية

ملاكم روسي يصارع دبا ضخما (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 24/9/2024

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أصبحت خارج الحسابات.. نصائح بتوقف الجامعات عن تدريس 10 تخصصات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية