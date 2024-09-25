بسبب خلاف مالي، إصابة مدرس بطلق ناري في سوهاج

أصيب مدرس بأحد شوارع مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، بطلق ناري بالساق اليسرى، نقل على إثرها إلى مستشفى دار السلام المركزي، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج، وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيق.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من المقدم محمد عبد الصبور مفتش مباحث مركز دار السلام بوصول المدعو رجب. ا. م. م - 54 سنة، مدرس إلى مستشفى دار السلام المركزي مصابًا "طلق ناري بالساق اليسرى" - وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة ومقيم بمركز دار السلام.

وخلال التحقيقات اتهم المصاب المدعو حمام م س ص- 55 سنة، مزارع ومقيم دائرة المركز بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته نجم عنه إصابته بسبب خلافات مالية بينهما، وتمكنت وحدة المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، حيث تحرر المحضر اللازم، وأحيل المتهم للنيابة لإعمال شؤونها وتولي التحقيقات.