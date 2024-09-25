الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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حوادث

حملة للتبرع بالدم بقطاع الأمن المركزي

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم بقطاع الأمن المركزى

نظم قطاع الأمن المركزى بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة القطاع.
      
 ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.
 

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جاء ذلك استمرارًا للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات لاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.

 

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حملة للتبرع بالدم قطاع الأمن المركزي قطاع الخدمات الطبية

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