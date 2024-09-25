ضبط 6 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بمنطقة باب الشعرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 6 أشخاص حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بمنطقة باب الشعرية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المُشار إليه وتم ضبط 6 أشخاص "إثنين منهم يحملون جنسية إحدى الدول") حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار وعُثر على (حفرة بقطر 1,5 متر وعمق 10 متر) وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب).



وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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