الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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حوادث

ضبط مصنع لإعادة تدوير وتصنيع مستحضرات التجميل “بدون ترخيص” بمنشأة ناصر

ضبط مصنع لإعادة تدوير
ضبط مصنع لإعادة تدوير وتصنيع مستحضرات التجميل

ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، مصنع لإعادة تدوير وتصنيع مستحضرات التجميل “بدون ترخيص” بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

                               

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أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) بإعادة تدوير وتصنيع مستحضرات التجميل"مجهولة المصدر" بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المعنية داخل محل سكنه الكائن بدائرة القسم.


عقب تقنين الإجراءات تم استهداف محل سكنه المشار إليه وأمكن ضبطه وعُثر بداخل الشقة على (كمية من الخامات والأدوات المستخدمة فى التصنيع – عدد من العبوات المجهزة للتعبئة والكراتين الورقية والاستيكارات) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه بالاشتراك مع ( مالك مطبعة – مقيم بالجيزة ) " تم ضبطه " وبحوزته (الزينكات الخاصة بمستحضرات التجميل بورشة خاصة به)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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