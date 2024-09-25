وكيل تعليم الأقصر يتفقد مدارس الطود لمتابعة سير العملية التعليمية (صور)
أجرى الدكتور صفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر والقائم بأعمال وكيل الوزارة، جولة تفقدية في مدرستي النوبة الابتدائية ومنشية النوبة للتعليم الأساسي بإدارة الطود التعليمية، وذلك لمتابعة مدى انتظام العملية التعليمية هناك، وذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.
مدارس الأقصر
أشاد "جارح" بمستوى الانضباط داخل المدرستين، كما وجه أعضاء هيئة التدريس بضرورة التحلي بالمرونة والاحتواء عند تعاملهم مع مشكلات الطلاب، وتعزيز انتمائهم لهذا الوطن، فهم بناة مستقبله.
وفي السياق ذاته شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر على تعريف التلاميذ والطلاب بأهداف مبادرة "بـدايـة"، وإقامة فاعليات لتحقيق هذه الأهداف وهي التنمية البشرية للمجتمع في شتى المجالات.
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