الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس جامعة الأقصر تتفقد إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد (صور)

أثناء الجولة
أثناء الجولة

أجرت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية بمقر الكشف الطبي بكلية الفنون الجميلة للطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة، للعام الجامعي 2024/ 2025، والذين تم ترشيحهم للقبول بالكلية بجامعة الأقصر، رافق الدكتورة صابرين خلال جولتها، الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، والسادة الوكلاء، بحضور أعضاء هيئة التدريس.

طلاب كلية فنون جميلة بالأقصر 

 

وأكدت الدكتورة صابرين عبدالجليل على وجود كافة الأطقم الإدارية بكليات الجامعة، التي يؤدي طلابها الكشف الطبي، مشددة على ضرورة الالتزام بالضوابط والإرشادات التي أقرتها الجامعة،  تسهيلًا على الطلاب، ولمنع التكدس، مشيرة إلى أن الجامعة أنهت كافة استعداداتها لاستقبال الطلاب الجُدد؛ لإجراء الكشف الطبي.

ويشار إلى أن أعمال الكشف الطبي لكلية الفنون الجميلة تختتم اليوم الأربعاء، فيما يتم توقيع الكشف الطبي للطلاب الذين تخلفوا عن إجراء الكشف الطبي بكلياتهم، يوم 26 من سبتمبر الجاري، بمقر الإدارة الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات.

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