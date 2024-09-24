الموت يفجع المطرب إيساف
رحل عن عالمنا منذ قليل نمازي جبل شقيق الفنان إيساف، حيث نشر ابن الراحل خبر الوفاة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
حيث نشر حساب الراحل نمازي صورة مكتوب بها “البقاء والدوام لله.. توفى إلى رحمة الله أبويا نمازي جبل فضلًا وليس أمرًا الدعاء له بالرحمة”.
والراحل هو الشقيق الأكبر للفنان إيساف ولم يتم بعد تحديد تفاصيل الجنازة ومكان العزاء.
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