ضبط أكثر من 203 آلاف عبوة سجائر بقصد حجبها عن التداول بالأسواق بالغربية 

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط أكثر من 203 آلاف عبوة سجائر مختلفة الأنواع بقصد حجبها عن التداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (مالك محل لتجارة السجائر "غير مرخص") بتخزين كميات كبيرة من السجائر المحلية "مختلفة الأنواع" داخل 3 مخازن – كائنين بدائرة قسمى شرطة أول وثانى طنطا بالغربية) وامتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق بقصد التلاعب فى أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وعُثر بحوزته على (203350 ألف عبوة سجائر "مختلفة الأنواع)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها.

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