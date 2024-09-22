تطورات الصومال، وصول جنرالات أمريكيين إلي مقديشيو وإثيوبيا تهرب شحنات أسلحة للانفصاليين

الصومال، عقد قائد الجيش الصومالي، اللواء إبراهيم شيخ محيي الدين، فى العاصمة "مقديشيو" اليوم، اجتماعا مع مسؤولين عسكريين أمريكيين.

قائد الجيش الصومالي يجتمع مع جنرالات أمريكيين

وحسب وسائل إعلام محلية، ناقش قائد الجيش الصومالي، اللواء إبراهيم شيخ محيي الدين، مع الضباط الأمريكيين، تعزيز التعاون العسكري في العمليات الجارية ضد الجماعات الإرهابية.

وأكد الجانبان - الأمريكى والصومالي- على أهمية التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب وضمان أمن المنطقة، مع التزامهما بالعمل سويا للقضاء على العناصر الإرهابية التي تهدد الاستقرار.

ضبط أسلحة وذخائر فى عملية أمنية بالعاصمة مقديشيو

وكانت قوات الأمن الصومالية، ضبطت أسلحة وذخائر في عملية نفذتها في العاصمة مقديشو، حسبما أفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا".

وقال قائد شرطة محافظة بنادر، معلم مهدي، إن قوات الأمن تمكنت من ضبط كمية ضخمة من الأسلحة وإيقاف 4 أشخاص متورطين بتجارتها، حيث عثرت القوات على أسلحة وذخائر في المنزل.

الجيش الصومالي، فيتو

وأضاف قائد شرطة محافظة بنادر: من غير المقبول بيع الأسلحة غير القانونية في مديريات العاصمة، سنقوم بكل ما في وسعنا في سبيل منع تكرار مثل هذه الحالات.

وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حربًا ضد حركة الشباب، التي تأسست مطلع 2004، وتتبع تنظيم القاعدة، وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.

الصومال تتهم إثيوبيا بنقل أسلحة إلى الإقليم الانفصالي

فى سياق أخر، اتهمت الحكومة الصومالية، الجمعة الماضية، إثيوبيا بإرسال شحنة غير مرخصة من الأسلحة والذخيرة إلى ولاية بونتلاند.

وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان على موقع "إكس" حينها، إن "سيارتين محملتين بالأسلحة عبرتا الحدود الإثيوبية إلى ولاية بونتلاند -أرض البنط-، مما يشكل انتهاكا لسيادة البلاد.