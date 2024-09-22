الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تطورات الصومال، وصول جنرالات أمريكيين إلي مقديشيو وإثيوبيا تهرب شحنات أسلحة للانفصاليين

قائد الجيش الصومالي،
قائد الجيش الصومالي، فيتو

الصومال، عقد قائد الجيش الصومالي، اللواء إبراهيم شيخ محيي الدين، فى العاصمة "مقديشيو" اليوم، اجتماعا مع مسؤولين عسكريين أمريكيين.

قائد الجيش الصومالي يجتمع مع جنرالات أمريكيين

وحسب وسائل إعلام محلية، ناقش قائد الجيش الصومالي، اللواء إبراهيم شيخ محيي الدين، مع الضباط الأمريكيين، تعزيز التعاون العسكري في العمليات الجارية ضد الجماعات الإرهابية.

 

وأكد الجانبان - الأمريكى والصومالي- على أهمية التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب وضمان أمن المنطقة، مع التزامهما بالعمل سويا للقضاء على العناصر الإرهابية التي تهدد الاستقرار.

ضبط أسلحة وذخائر فى عملية أمنية بالعاصمة مقديشيو

وكانت قوات الأمن الصومالية، ضبطت أسلحة وذخائر في عملية نفذتها في العاصمة مقديشو، حسبما أفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا". 

 

وقال قائد شرطة محافظة بنادر، معلم مهدي، إن قوات الأمن تمكنت من ضبط كمية ضخمة من الأسلحة وإيقاف 4 أشخاص متورطين بتجارتها، حيث عثرت القوات على أسلحة وذخائر في المنزل.

 

الجيش الصومالي، فيتو

وأضاف قائد شرطة محافظة بنادر: من غير المقبول بيع الأسلحة غير القانونية في مديريات العاصمة، سنقوم بكل ما في وسعنا في سبيل منع تكرار مثل هذه الحالات. 

 

وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حربًا ضد حركة الشباب، التي تأسست مطلع 2004، وتتبع تنظيم القاعدة، وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.

الصومال تتهم إثيوبيا بنقل أسلحة إلى الإقليم الانفصالي

فى سياق أخر، اتهمت الحكومة الصومالية، الجمعة الماضية، إثيوبيا بإرسال شحنة غير مرخصة من الأسلحة والذخيرة إلى ولاية بونتلاند.

 

وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان على موقع "إكس" حينها، إن "سيارتين محملتين بالأسلحة عبرتا الحدود الإثيوبية إلى ولاية بونتلاند -أرض البنط-، مما يشكل انتهاكا لسيادة البلاد.

مصر تناشد مواطنيها بإقليم أرض الصومال بالمغادرة في أقرب فرصة

خبير بالشأن الأفريقي يكشف مخطط الحكومة الاثيوبية لإشعال حرب أهلية في الصومال

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

قائد الجيش الصومالي عسكريين أمريكيين مقديشو إبراهيم شيخ محيي الدين قوات الأمن الصومالية محافظة بنادر حركة الشباب اثيوبيا إقليم أرض الصومال بونتلاند أرض البنط

مواد متعلقة

أول تعليق من الصومال على إرسال إثيوبيا شحنات سلاح إلى منطقة بونتلاند

أمن الصومال وسد النهضة الأبرز، محلل سياسي يكشف عن أهداف زيارة بلينكن لمصر

وزير خارجية الصومال يكشف علاقة إثيوبيا بمنع طائرة مصرية من الهبوط في مقديشو

رويترز: تركيا تتدخل للوساطة بين الصومال وإثيوبيا بعد أزمة إقليم أرض الصومال

الأكثر قراءة

تطورات الصومال، وصول جنرالات أمريكيين إلي مقديشيو وإثيوبيا تهرب شحنات أسلحة للانفصاليين

نائب رئيس هيئة البترول الأسبق يكشف موعد عودة إنتاج حقل ظهر للمعدلات الطبيعية

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة (فيديو)

مصر تناشد مواطنيها بإقليم أرض الصومال بالمغادرة في أقرب فرصة

نفس تصميم الجزيرة الإماراتي، الانتقادات تنهال على قميص الزمالك في السوبر الإفريقي

القصة الكاملة لـ فتاة الهرم.. ادعاء بقيام 5 سودانيين بضربها وسرقتها.. الأمن يكشف الحقيقة ويلقى القبض عليها.. والمتهمة: هدفى التريند والمشاهدات

مزارع يبيع كيلو الطماطم بـ 5 جنيهات فقط بدلًا من 25 يثير جدلًا واسعًا (فيديو)

120 جنيها زيادة، ارتفاع جديد فى سعر الجنيه الذهب بمحال الصاغة

منوعات

المزيد

الثلوج تتساقط في جنوب إفريقيا بشكل غير متوقع

قادرة على البحث عن المواد المسرطنة، علماء روس يبتكرون بكتيريا لتنظيف المياه

شمبانزي يسرق رضيعا ويقتله في غينيا ورد فعل صادم من السكان

أمريكا تعتزم إعادة حوالي 300 قطعة فنية مسروقة للهند

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 بالأسواق

توفير فرص عمل جديدة للشباب بالجيزة

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تنسيق جامعة الأزهر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الميت في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

شباب حول الرسول، ثابت بن قيس "خطيب الأنصار"

تفسير رؤية السبحة في المنام وعلاقتها بالرزق والازدهار في الحياة

المزيد
الجريدة الرسمية