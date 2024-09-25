الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 1743 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

تحرير 1743 مخالفة
تحرير 1743 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

حرر رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1743 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، والمساعدة في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

إصابة 13 شخصًا بحادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي

وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ 36 شخصًا

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

وفي السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة، برفع  52 سيارة ودراجة نارية متهالكة ومتروكة بالشوارع، وتحرير 617 مخالفات لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الادارة العامة للمرور تركيب الملصق الالكتروني مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

مواد متعلقة

إصابة 13 شخصًا بحادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي

وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ 36 شخصًا

حالة الطرق اليوم، كثافات متحركة بمحور صفط اللبن وكوبرى 6 أكتوبر وشارعي رمسيس والهرم

بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ 21 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

فحص 65 سائقا للكشف عن المخدرات وضبط 100 فرد محلي خلال حملات بالمحافظات

رادارات المرور ترصد 1244 مخالفة التحدث في الهاتف أثناء القيادة

أخبار الحوادث اليوم: ضبط التيك توكر «وحش الكون وبناتها».. إخلاء سبيل إسلام بحيري بكفالة 20 ألف جنيه.. وتفاصيل قصة خيانة المرج

تحرير نحو 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال حملات تفتيشية بالمحافظات

الأكثر قراءة

الإمارات تعلن استشهاد وإصابة 13 عسكريا من قواتها المسلحة

30 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

بعد صاروخ حزب الله الذي استهدف الموساد، نتنياهو يؤجل سفره ويدعو لمشاورات أمنية

"القابضة" تنفي الشائعات حول تلوث مياه الشرب

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

الهروب إلى الملاجئ، ذعر وهلع داخل إسرائيل بسبب الصاروخ الذي استهدف مقر الموساد

سياسي فلسطيني يكشف أخطر ورقة ضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب في لبنان وغزة

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

منوعات

المزيد

5 أشخاص ينتحلون شخصية براد بيت للنصب على امرأتين

اكتشاف نوع جديد من أسماك القرش الشبح، فما القصة؟

التنفيذ في ديسمبر، أمريكا تعفي القطريين من التأشيرة.. والدوحة تعلق

تونس تقرر حبس 30 شابا من دول جنوب الصحراء بتهمة الاتجار بالبشر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 25- 9- 2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

30 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل الأزهر إلى المجتمع الدولي لإيقاف العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، أسعد بن زرارة "أول من أسلم من الأنصار"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية