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محافظات

محافظ المنيا يعتمد المخطط الاستراتيجي بعد الامتدادات العمرانية الجديدة

اللواء عماد كدوانى
اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا

اعتمد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا المخطط الاستراتيجى لمدينة المنيا تمهيدا لاستكمال اعتماده من وزير الإسكان وإنهاء باقى الإجراءات القانونية. 

 الامتدادات العمرانية الجديدة لمدينة المنيا 2024

وأكد أن اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة المنيا يأتى ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم فى النمو غير المنتظم للمبانى وتحسين البيئة العمرانية وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدى على أراضى أملاك الدولة.
 

التقسيم العمرانية الجديدة لمدينة المنيا 2024


وشدد المحافظ على أهمية الإسراع فى استكمال كافة المخططات التفصيلية والإستراتيجية لبقية المدن بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد، بواسطة الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات القانونية.

الهيئة العامة للتخطيط العمراني في المنيا 


جاء ذلك بحضور اللواء ا.ح  ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، المهندس مجدى ربيع، رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، المهندسة هدى عبد المنعم  نائب رئيس المركز، المهندسة مروة فاروق مدير الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة، عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا.
 

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