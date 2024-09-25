رئيس هيئة الدواء: سحب كل الأدوية المنتهية الصلاحية لمنع إعادة تدويرها

قال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية إن آلية سحب الأدوية المنتهية الصلاحية تعتمد على سحب كل الأدوية المنتهية الصلاحية وليس نسبة محددة.

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية في كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن إلى أن الدواء المنتهي صلاحيته اليوم تم إنتاجه منذ 3 سنوات مشيرا إلى أن الهيئة سوف تضع آليات لمنع وجود أدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات

وعقد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء للكشف عن إجراءات وآليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية.

وأعلنت هيئة الدواء المصرية عن ضخ أكثر من ١٥٦ مليون عبوة من أكثر من ٣٠٠ مستحضر في السوق وذلك في إطار حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء، واستمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي؛ تم ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة أبرزهم أدوية الضغط والقلب والسكر والأورام والمضادات الحيوية.

تتضمن هذه المستحضرات أصنافًا من مجموعات علاجية متعددة، مع استمرار المتابعة لضمان توافرها بشكل مستمر، ومن تلك المستحضرات على سبيل المثال:

VIDROP DROPS 2800IU 15ML, ASPOCID TABS 75MG, BETADERM CREAM.1% 30G, ALPHINTERN C.TAB , ANALLERGE TABS 4MG , CARVID TABS 6.25MG , ROWATINEX CAPS

كما يمكن للصيدليات العامة الإبلاغ عن عدم توافر أي من المستحضرات الطبية في المخازن أو شركات التوزيع من خلال الرابط التالي

وتهيب هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة، للإبلاغ عن المخالفات التي تخص المستحضرات أو المنشآت الصيدلية من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١.