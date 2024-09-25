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كشف غموض العثور على رفات جثة شاب داخل بالوعة صرف صحي بالأقصر

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

تكثف مديرية أمن الأقصر جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على رفات جثة شاب ثلاثيني داخل بالوعة صرف صحي تحت الإنشاء فارغة، بمركز إسنا جنوبي المحافظة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة إسنا بالعثور على رفات لجثة هامدة في حالة تحلل كامل داخل بيارة صرف تحت الإنشاء بقرية الدير بدائرة إسنا.

وأفادت التحريات الأولية أنها تعود لشاب يدعى «ر. ا»  يبلغ من العمر 35 سنة، وقد اختفى 25 يومًا في ظروف غامضة عن منزله بذات الناحية، وتم التعرف عليه بواسطة المتعلقات الشخصية التي وجدت بجانب في جيب الجلباب الذي كان يرتديه.

ندب الطبيب الشرعي 

وتم انتداب الطبيب الشرعي بمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية في الأقصر بمركز إسنا، للوقوف على أسباب الوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

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