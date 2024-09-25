الأقصر تناقش آليات إنشاء كوبري مزلقان القراريش

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر اللواء المهندس حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى والوفد المرافق لبحث آليات تنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمراني بالأقصر، فى ضوء تنفيذ الخطط الأستثمارية لتطوير منظومة النقل والطرق بمحافظة الأقصر بالتنسيق مع وزارة النقل وفقًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل.

المشروعات القومية بالأقصر



وتناول اللقاء بحث خطة استكمال أعمال فتح ازدواج طريق الطود من كمين البغدادي وصولًا للعديسات والوقوف على معوقات استكمال أعمال فتحه لتحقيق الانسيابية المرورية بهذا الطريق.

ناقش محافظ الأقصر آليات توسعة منطقة منزل محور اللواء سمير فرج على الطريق الزراعى الشرقى في اتجاه قنا من خلال تغطية جزء من الترعة الواقعة على جانب الطريق، كما تم مناقشة دراسة مقترح تصميم كوبرى القراريش المقترح إنشاؤه أعلى مزلقان القراريش وامتداده لربط طريق المطار بمحور شرق السكة الحديد ويربط ما بين مزلقان القراريش ونجع الخطباء فى الجهة الشرقية.

وأكد محافظ الأقصر أن هذه المشروعات تهدف بالدرجة الأولى تسهيل الحركة المرورية ومنع التكدس والتزاحم فى المناطق الحيوية بوسط المدينة، وكذلك تعد نقلة نوعية تخدم محافظة الأقصر تماشيًا مع الهوية البصرية ورؤية تطوير المحافظة.

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