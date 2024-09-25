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خارج الحدود

الإمارات تعلن استشهاد وإصابة 13 عسكريا من قواتها المسلحة

القوات المسلحة الإماراتية،
القوات المسلحة الإماراتية، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية "استشهاد 4 من منتسبي القوات المسلحة وإصابة 9 آخرين"، إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب في الدولة.

حادث بين القوات المسلحة الإماراتية 

وأفادت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان، بأن "المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة"، معربةً عن تمنياتها لهم بالشفاء العاجل، دون تقديم المزيد من التفاصيل، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية أعلنت في عام 2019، "إستشهاد ستة من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات"، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

إستشهاد ستة من جنود الإمارات 

وأوضح البيان أسماء ضحايا الحادث وهم “نقيب سعيد احمد راشد المنصوري- وكيل/١ علي عبدالله احمد الظنحاني - وكيل/١ زايد مسلم سهيل العامري - وكيل/١ صالح حسن صالح بن عمرو - وكيل/١ ناصر محمد حمد الكعبي- رقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي”.
 

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وزارة الدفاع الاماراتية القوات المسلحة استشهاد أسماء ضحايا الإمارت

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