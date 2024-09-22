أمريكا وشيوخ الخليج، ترامب يلتقى أمير قطر ورئيس الإمارات يتوجه إلى واشنطن

يجري رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، زيارة إلى أمريكا، غدا، احتفاءً بـ50 عامًا من الشراكة بين البلدين.

الشيخ محمد بن زايد يتوجه إلى أمريكا

وجاء الإعلان عن زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، بعد ساعات من كشف الرئيس الأمريكى السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، عن لقاء جمعه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

ترامب يعلن عن لقاء أمير قطر فى مقر إقامته بفلوريدا

قال ترامب اليوم الأحد، إنه التقى مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في مقر إقامته بفلوريدا برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وحول الزيارة المرتقبة للشيخ محمد بن زايد، إلى أمريكا أيضا، قال السفير الإماراتي لدي الولايات المتحدة، يوسف مانع العتيبة، والسفيرة الأمريكية لدى الإمارات مارتينا سترونج، أن الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس دولة الإماراتي لواشنطن غدًا الاثنين، تسلط الضوء على مسيرة خمسين عامًا من الشراكات بين البلدين أسهمت في تحقيق الازدهار والأمن والتقدم العلمي.

50 عاما من الشراكة الإماراتية الأمريكية

وقال يوسف العتيبة، في واشنطن وسفيرة الولايات المتحدة لدى الدولة في مقال مشترك تحت عنوان “الشراكة الإماراتية – الأمريكية.. التزام دائم بمسار التقدم والابتكار” بمناسبة الزيارة، إن البلدين يواصلان العمل معًا على تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويقفان جنبًا إلى جنب لدعم الحلول الدبلوماسية متعددة الأطراف وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة في غزة والسودان، وفقًا لوكالة الإنباء الإماراتية “وام”.

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