اصنعيها بنفسك، كريمات مرطبة للبشرة من مواد طبيعية

كريمات مرطبة للبشرة من مواد كلها طبيعية، تعتبر البشرة الصحية والنضرة إحدى أولويات العناية الشخصية لكل أنثى، وتعتمد العديد من النساء على كريمات الترطيب اليومية للحفاظ على بشرتهم رطبة وناعمة.

ولكن تظل المنتجات الطبيعية هي الحل الأمثل والأفضل، مقارنة بالمنتجات التجارية التي تحتوي على مواد كيميائية قد تكون ضارة للبشرة على المدى الطويل.



وأشارت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، إلى أن صنع الكريمات المرطبة للبشرة من مكونات طبيعية موجودة في البيت هو طريقة فعالة وآمنة للحفاظ على صحة ونضارة البشرة.

فوائد الكريمات الطبيعية على البشرة



كريمات ترطيب

أضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن هناك العديد من الفوائد لاستخدام الكريمات الطبيعية لترطيب البشرة، ومنها ما يلي:



1. خلوها من المواد الكيميائية: الكريمات الطبيعية تعتمد على مكونات يمكن العثور عليها في المنزل، مثل الزيوت النباتية والعسل والصبار، مما يجعلها خيارًا آمنًا للاستخدام اليومي.

2. توفير التكلفة: صنع الكريمات الطبيعية في المنزل أقل تكلفة من شراء الكريمات التجارية التي تحتوي على مواد مضافة ومكلفة.

3. التحكم في المكونات: عند صنع كريم منزلي، يمكنك التحكم في نسبة المكونات وضبطه ليتناسب مع نوع بشرتك، سواء كانت جافة، دهنية، أو حساسة.

4. التركيز على العناصر الغذائية: الكريمات المصنوعة من مكونات طبيعية توفر للبشرة فوائد غذائية مثل الفيتامينات والأحماض الدهنية، التي تساعد في تغذية البشرة بعمق



طرق عمل كريمات مرطبة للبشرة من مواد طبيعية

كريم زيت جوز الهند وزبدة الشيا

المكونات:

- ½ كوب من زيت جوز الهند.

- ¼ كوب من زبدة الشيا.

- ¼ كوب من زيت اللوز الحلو.

- 5 قطرات من زيت اللافندر العطري (اختياري).

طريقة التحضير:

1. في وعاء مقاوم للحرارة، تذوّب زبدة الشيا وزيت جوز الهند على نار هادئة حتى تصبح سائلة.

2. بعد الذوبان، يُضاف زيت اللوز الحلو وزيت اللافندر العطري.

3. يُترك الخليط ليبرد قليلًا، ثم يُخفق باستخدام الخلاط الكهربائي حتى يصبح ناعمًا وقشديًا.

4. يُحفظ الكريم في وعاء زجاجي محكم الإغلاق في مكان بارد.

فوائد هذا الكريم: زبدة الشيا وزيت جوز الهند غنيان بالفيتامينات والأحماض الدهنية التي تغذي البشرة وترطبها بعمق، مما يجعله مثاليًا للبشرة الجافة والمتشققة.



كريم العسل والألوفيرا

المكونات:

- 2 ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا (الصبار).

- 1 ملعقة كبيرة من العسل.

- 1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

1. في وعاء صغير، يُخلط جل الألوفيرا مع العسل وزيت الزيتون جيدًا حتى يتجانس الخليط.

2. يُوضع الخليط في الثلاجة لمدة 10 دقائق حتى يكتسب قوامًا سميكًا.

3. يُستخدم الكريم على البشرة في الصباح والمساء، ويُحفظ في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع.

فوائد هذا الكريم: العسل هو مضاد طبيعي للبكتيريا ويساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة، بينما الألوفيرا يحتوي على خصائص مهدئة تساعد في تقليل التهابات البشرة وترطيبها. زيت الزيتون يعمل كمرطب طبيعي ويغذي البشرة بالأحماض الدهنية الأساسية.

كريم الشوفان وزيت جوز الهند

المكونات:

- ½ كوب من الشوفان المطحون.

- ¼ كوب من زيت جوز الهند.

- 2 ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التحضير:

1. يُخلط الشوفان المطحون مع زيت جوز الهند والعسل حتى يتشكل خليط متجانس.

2. يوضع الخليط على البشرة ويُترك لمدة 15-20 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.

3. يمكن استخدام هذا الكريم كمقشر ومرطب في نفس الوقت.

فوائد هذا الكريم: الشوفان يعمل كمقشر طبيعي لطيف يساعد في إزالة الجلد الميت ويهدئ البشرة، في حين أن زيت جوز الهند والعسل يعملان على ترطيب البشرة بعمق وتغذيتها.

كريم الأفوكادو والعسل

المكونات:

- ½ ثمرة أفوكادو ناضجة.

- 1 ملعقة كبيرة من العسل.

- 1 ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

طريقة التحضير:

1. تُهرس الأفوكادو حتى تصبح ناعمة.

2. يُضاف العسل وزيت الجوجوبا إلى الأفوكادو ويُخلط جيدًا.

3. يُوضع الخليط على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم يُغسل بالماء الفاتر.

فوائد هذا الكريم: الأفوكادو غني بالفيتامينات (مثل فيتامين E وC) التي تساعد في تغذية البشرة وتجديد الخلايا. العسل يساعد في الاحتفاظ بالرطوبة، بينما يعمل زيت الجوجوبا على موازنة زيوت البشرة الطبيعية.

كريمات لبشرتك

نصائح لاستخدام الكريمات الطبيعية



- عند تحضير الكريمات الطبيعية، يجب التأكد من استخدام مكونات طازجة لضمان فعاليتها.

- يُفضل اختبار الخليط على جزء صغير من الجلد قبل استخدامه على الوجه بالكامل للتأكد من عدم وجود رد فعل تحسسي.

- يُنصح بتخزين الكريمات في الثلاجة لضمان بقاء المكونات طازجة لأطول فترة ممكنة.

- هذه الكريمات الطبيعية قد لا تحتوي على مواد حافظة، لذا يُفضل استخدامها خلال أسبوع أو أسبوعين.

