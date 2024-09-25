بدر عبد العاطي يعقد جلسة مباحثات مع وزير خارجية بوركينا فاسو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس الثلاثاء، مع كاراموكو جان ماري تراوري، وزير الخارجية والتعاون الإقليمى والبوركينيين فى الخارج بجمهورية بوركينا فاسو، على هامش مشاركتهما في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٧٩ للجمعية العامة بنيويورك.

وأشاد وزير الخارجية والهجرة بمستوى العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين مصر بوركينا فاسو في مختلف المجالات، معربًا عن تطلعه لتطوير تلك العلاقات بناء على أولويات الجانبين.

وأكد على أهمية متابعة نتائج جولة المشاورات السياسية التي استضافتها القاهرة في نهاية إبريل الماضي على مستوى كبار المسئولين.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي على حرص مصر على تقديم الدعم لبوركينا فاسو في بناء قدرات الكوادر الوطنية في مختلف المجالات من خلال الدورات المتخصصة التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلًا عن تقديم كافة سبل الدعم لتعزيز جهود بوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب والتطرف، والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في هذا الصدد.

كما تم تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع في منطقة الساحل وغرب أفريقيا وعدد من القضايا التي تهم البلدين، حيث أكد الوزير الدكتور عبد العاطي استمرار الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار في دول منطقة الساحل.

واستعرض منطلقات الموقف المصري التي تركز على احترام السيادة الكاملة لدول المنطقة ووحدة أراضيها، بما يستهدف تحقيق الإستقرار وتحسين الأوضاع الأمنية ودعم جهود الحكومات الوطنية لصون سيادتها وبسط سيطرتها على كافة أراضيها والتصدي للجماعات الإرهابية.