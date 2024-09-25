بدر عبد العاطي يعقد اجتماعا ثلاثيا مع وزيري خارجية اليونان وقبرص

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أمس الثلاثاء، اجتماعًا ثلاثيًّا مع وزيرى خارجية اليونان وقبرص على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

حيث أشار إلى تطلع مصر لاستضافة الاجتماع القادم لقمة آلية التعاون الثلاثي قبل نهاية العام الجاري، مشيدًا بما تتيحه الآلية من تنسيق المواقف على أعلى مستوى بين الدول الثلاث وعلى نحو يعزز من طبيعة الشراكة بينهم.

كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية متابعة نتائج القمم الثلاثية، وضرورة تعزيز التعاون في المجالات الطاقة والسياحة والتجارة والاستثمار وغيرها، فضلًا عن مواصلة التنسيق في إطار منتدى غاز شرق المتوسط.

وأعرب الوزير د. عبد العاطي عن تقدير مصر لمواقف قبرص واليونان الداعمة لمصر داخل الاتحاد الأوروبي معربًا عن الارتياح للتقدم المحقق على صعيد الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية والشراكة بين مصر والاتحاد بما يخدم مصالحهما المشتركة.

شهد اللقاء التباحث حول الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حيث أكد وزير الخارجية على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، محذرًا من امتداد نطاق الصراع وشدد على أهمية تجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب اقليمية.

واتفق الوزراء على مواصلة الاتصالات المكثفة فيما بينهم، والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الاقليمية والدولية في وبما يحقق مصالح الدول الثلاث.