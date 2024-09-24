جامعة قناة السويس تطلق قافلة شاملة بفايد (صور)

نظمت جامعة قناة السويس،قافلة شاملة في مركز ومدينة فايد لتقديم خدمات طبية وزراعية وبيطرية وتوعوية وذلك ضمن حياة كريمة.

المستهدف من القافلة

واستهدفت القافلة 688 مواطنًا، مما يعكس التزام الجامعة بدعم المجتمع وتعزيز جودة الحياة.

جانب من القافلة، فيتو

جانب من القافلة، فيتو

تحقيق التنمية المستدامة

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس أن هذه القافلة تجسد التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة، وتأتي في إطار جهودنا المستمرة لدعم المجتمع وتلبية احتياجات المواطنين.

ومن جانبها قالت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أننا نعمل جاهدين على توسيع نطاق خدماتنا لتلبية احتياجات المجتمع، وندعم التعاون بين الكليات المختلفة لتقديم الدعم الشامل للمواطنين.

جانب من القافلة، فيتو

جانب من القافلة، فيتو

الخدمات التي قدمتها القافلة لمواطني فايد

و تم توقيع الكشف والعلاج بالمجان على 688 حالة، شملت 20 جراحة، و50 طب أسرة، و23 حالة أنف وأذن، و25 نساء وتوليد، و85 أطفال، و75 باطنة، و48 رمد، و227 عظام، و72 جلدية، و63 أسنان.

تقديم الإرشادات الصحية

فيما قدمت كلية التمريض الإرشادات الصحية لـ35 حالة تتعلق بمرض السكري، وتم التركيز على أهمية النظام الغذائي ومتابعة التحاليل والمضاعفات الناتجة عن المرض، بالإضافة إلى تقديم نصائح حول القلب وارتفاع ضغط الدم.

واستهدفت كلية التربية، 30 حالة، حيث تم توعية الحضور بمخاطر الهجرة غير الشرعية وأسبابها الاجتماعية، مثل العوامل الاقتصادية والبطالة.

وزارت كلية الزراعة عددًا من مزارع الفاكهة والخضروات، حيث تم التعامل مع مشكلات زراعية مثل العفن الهبابي وانتشار الحشائش، واستفاد 35 مزارعًا من الحلول الموصى بها وتوزيع المبيدات الزراعية مجانًا.

كما قدمت كلية الطب البيطري خدماتها لـ152 مستفيدًا، حيث تم الكشف على 27 بقرة وجاموس، و53 من الأغنام والماعز، و3 حمير، و240 دجاجة وطيور، مع تشخيص مشاكل صحية متنوعة باجمالي323 حالة ل152مستفيد.

وشارك بالقافلة الدكتور محمد وصفي وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه.

وأشرفت على تنظيم القافلة المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود، مدير إدارة القوافل.

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