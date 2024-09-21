ليفربول يضرب بورنموث بثلاثية ويصعد لصدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا (صور)

الدوري الإنجليزي، فاز فريق ليفربول على نظيره بورنموث بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأنفيلد، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذه النتيجة يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة مؤقتا حتى نتيجة مباراة مانشستر سيتي غدا صاحب نفس عدد النقاط.

أهداف مباراة ليفربول وبورنموث

وسجل لويس دياز هدفين لـ ليفربول في شباك بورنموث في الدقيقة 27 و29، فيما سجل الهدف الثالث داروين نونيز في الدقيقة 38 من صناعة محمد صلاح.

تشكيل ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

في خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر، محمد صلاح، سوبوسلاي، لويس دياز.

في خط الهجوم: داروين نونيز.

تشكيل بورنموث أمام ليفربول

وجاء تشكيل بورنموث كالتالي:"

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

وأذيعت مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

وخسر ليفربول مباراته في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي أمام نوتينجهام فورست بهدف دون رد.

وفاز ليفربول على نظيره ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، على ملعب "سان سيرو" الثلاثاء الماضي.