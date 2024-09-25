شركة المياه بالقليوبية: مياه الشرب نظيفة

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـالقليوبية حقيقة الشائعات التي ترددت خلال الساعات الماضية حول تلوث مياه الشرب.

وأصدرت الشركة بيانا بالإشارة إلى ما يتردد على شبكات ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تلوث المياه ودعوة المواطنين لعدم استخدام مياه الشرب بالمحافظة.

مياه القليوبية تهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـالقليوبية بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المُغرضة التي تهدف إلى تكدير حياة المواطنين وزعزعة أمن واستقرار البلاد.

وقالت: نشدد على أن الشركة تقوم بكافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية لضمان جودة وسلامة المياه المقدمة للمواطنين.

كما تقوم باستقبال شكاوى المواطنين عن طريق الخط الساخن ١٢٥ أو ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠ على مدار ٢٤ ساعة يوميا.