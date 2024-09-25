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ثقافة وفنون

أيتن عامر: "كان نفسي أكون مطربة قبل التمثيل" (فيديو)

أيتن عامر، فيتو
أيتن عامر، فيتو

أكدت الفنانة أيتن عامر أنها كانت تتمنى أن تكون مطربة قبل اتجاهها إلى عالم التمثيل، مشيرة إلى أنها كانت تحضر ألبوما قبل اتجاهها إلى التمثيل.

وقالت أيتن عامر خلال العرض الخاص لفيلمها الجديد “عنب” :"أنا مكنتش عايزة أمثل أصلا وقبل ما أمثل كنت داخلة في موضوع الغنا وبحضر ألبوم لحد أما محمد صبحي قالي انتي ممثلة شاطرة أوي وهاتبقي سوبر ستار ركزي في التمثيل وسيبي الغناء".

وعن علاقتها بتامر حسني قالت “أيتن”: "أنا وتامر أصحاب واعتز جدا بصدقاته وهو لو في أيده يساعد أي حد عمره ما يتأخر والحقيقة هو صديق جدع وبحبه جدا وأتمنى أن يجمعني به تعاون في القريب العاجل".

وتحدثت الفنانة أيتن عامر عن أزمتها مع طليقها مدير التصوير محمد عز العرب بسبب منعها من رؤية أولادها، الأمر الذي تسبب في تصاعد الأزمة بين الطرفين.

وقالت أيتن عامر خلال العرض الخاص لـ فيلم عنب: "أنا لا أحب أن تكون حياتي الشخصية على السوشيال ميديا وهذا بالنسبالي راحة لي وأحب أن أكون ملتزمة الصمت ولا أحب أن أشارك الجمهور حياتي الشخصية علشان المشاكل متزيدش".

وعن فيلمها الجديد قالت: أنا أحب الكوميديا وأقدم شخصية مختلفة من خلال فيلم عنب، مضيفة: أغنية أفراج فرحت جدا من رد فعل الجمهور عليها ودي تعتبر من أكتر الاغاني اللي عملت عندي مشاهدات.

العرض الخاص لفيلم عنب 

واحتفل، مساء أمس، نجوم  فيلم عنب بالعرض الخاص للفيلم، بأحد سينمات التجمع الخامس.

وحضر العرض كل من آيتن عامر وإلهام صفي الدين ابنة شقيقة إلهام شاهين، وليلى عز العرب وإسلام إبراهيم ومحمود الليثي.

كما حرصت أيضًا على الحضور الفنانة بشري لدعم أبطال الفيلم بالإضافة إلى حضور إلهام شاهين وأسرتها لدعم إلهام صفي الدين.

فيلم عنب

تدور قصة فيلم "عنب" في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبية لإتمام زواج أبطال الفيلم، وتمر الشخصيات بعدد من الأزمات بعد تجربة مشروب يعرضهم للنسيان، وعدم قدرتهم على تذكر ما حدث في تلك الليلة ما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية.

فيلم عنب، بطولة الفنانة أيتن عامر، وإسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، ونور قدري، وتوني ماهر، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، والعمل من إخراج أحمد نور، وقصة أمين جمال ومحمد محرز.

 

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فيلم عنب العرض الخاص لفيلم عنب آيتن عامر ايتن عامر وتامر حسني

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