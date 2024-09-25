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رياضة

ضحايا الأهلي في 8 مواجهات بالسوبر الإفريقي

فريق الأهلي، فيتو
فريق الأهلي، فيتو

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالسعودية في مباراة السوبر الإفريقي في نسختها رقم 33.

 

الأهلي الأكثر تتويجًا بالسوبر الإفريقي

وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي 8 مرات، ليصبح الأكثر تتويجًا باللقب.

وتستعرض فيتو في السطور التالية ضحايا الأهلي في ثماني مواجهات شهدت تتويجه بلقب السوبر 

الضحية الأولى: كايزر تشيفز (جنوب افريقيا) – نسخة 2002 – فاز الأهلي 4-1

الضحية الثانية: الجيش الملكي (المغرب) – نسخة 2006 – فاز الأهلي بركلات الجزاء بعد تعادل سلبي

الضحية الثالثة: النجم الساحلي (تونس) – نسخة 2007 – فاز الأهلي بركلات الجزاء بعد تعادل سلبي

الضحية الرابعة: الصفاقسي (تونس) – نسخة 2009 – فاز الأهلي 2-1

الضحية الخامسة: ليوباردز (الكونغو) – نسخة 2013 – فاز الأهلي 2-1

الضحية السادسة: الصفاقسي (تونس) – نسخة 2014 – فاز الأهلي 3-2

الضحية السابعة: نهضة بركان (المغرب) – نسخة 2020 – فاز الأهلي 2-0

الضحية الثامنة: الرجاء (المغرب) – نسخة 2021 – فوز الأهلي بركلات الجزاء بعد تعادل ايجابي 1-1

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