الإعدام بعد 30 عاما، ننشر المدد القانونية لسقوط العقوبات

نظم القانون المصري سقوط العقوبة والمدة القانونية في الجنح والجنايات والمخالفات، والإجراءات التي تؤدي إلى انقطاع مدة سقوط العقوبة.

في هذا الصدد، قال ياسر عرفات الخبير القانوني: إن سقوط العقوبة يعني مرور وقت معين من تاريخ صدور الحكم نهائيًا، وبهذه المدة تسقط العقوبة المقررة على المتهم.

وأشار الخبير القانوني إلى أنه تسقط العقوبة، وفقا لما ورد بالمادة 528 على سقوط العقوبة وحددت المدة القانونية لسقوط العقوبة سواء في الجنح والجنايات والمخالفات.

في الجناية بمضي عشرين سنة ما عدا الإعدام ثلاثين سنة.

وفي الجنح تسقط بمضي خمس سنوات.

وفي المخالفات بمضي سنتين.

وأضاف الخبير القانوني أن الإجراءات التي تؤدي إلى انقطاع مدة سقوط العقوبة وفقا للمادة 530 من قانون الإجراءات الجنائية علي انه،تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.