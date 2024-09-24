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سياسة

ضياء رشوان: إسرائيل وضعت أهدافا لها في غزة ولبنان لا يمكن تحقيقها بالحرب

القصف الاسرائيلي
القصف الاسرائيلي على جنوب لبنان، فيتو

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ومنسق الحوار الوطني، إن إسرائيل لكي تتوقف عن القتال لا بد أن تحقق نصرًا، والهدف الذي وضعته بعودة سكان الشمال إلى مساكنهم لن يتحقق أبدًا في ظل وجود أي نوع من الحرب واشتعال الجبهة اللبنانية.

 

شرط عودة السكان الإسرائيليين إلى الشمال

وأضاف "رشوان"، خلال لقاء ببرنامج "حديث الأخبار"، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، على قناة "إكسترا نيوز"، أنه لن يعود سكان الشمال إلا باتفاق، فبعد الغزو الإسرائيلي لـ لبنان في 2006 وإصدار قرار الأمم المتحدة 1701 أصبح هناك أمر واقع باستقرار الأمور، وتوقف حزب الله وإسرائيل عن الهجوم، وعاد سكان المستعمرات لأماكنهم.

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قوة حزب الله ومعادلة إسرائيل

وتابع: "إسرائيل لم تحقق النصر في غزة، لأنها وضعت أهداف لا يمكن تحقيقها، وفي لبنان هذا الهدف يستحيل تحقيقه، وهذا ما يجمع عليه الجميع، لأن عدد قوات حزب الله بحسب تقديرات تل أبيب بـ 50 إلى 80 ألف وصواريخه تصل عددها إلى 100 - 200 ألف".

 

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ضياء رشوان غزة لبنان إسرائيل نتنياهو شمال اسرائيل

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