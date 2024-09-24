«حكماء المسلمين» يدعو للعمل بشكل عاجل لإنهاء العدوان على قطاع غزة وجنوب لبنان

أعرب مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن بالغ قلقه إزاء الغارات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، محذرًا من العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن استمرار هذا التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

حكماء المسلمين يدعو العمل بشكل عاجل لإنهاء العدوان على قطاع غزة وجنوب لبنان

ويدعو مجلس حكماء المسلمين المجتمع الدولي وكافة الجهات الفاعلة إلى تكثيف جهودها وتوحيد مساعيها من أجل وضع حد فوري للقتال الدائر، والعمل بشكل عاجل لإنهاء العدوان على قطاع غزة وجنوب لبنان، وتكثيف المساعي الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمدنيين الأبرياء، وتخفيف المعاناة عنهم

وأكد ضرورة الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية التي تفرض حماية شاملة وكاملة للمدنيين، بعيدًا عن ويلات الحروب والصراعات.