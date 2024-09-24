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رياضة

بتوصية من كولر.. الأهلي يرفض إعارة مخلوف وأبو الخير

مصطفى مخلوف حارس
مصطفى مخلوف حارس النادي الأهلي، فيتو

الأهلي، قال الإعلامي خالد الغندور، أن النادي الأهلي رفض إعارة الثنائي الشاب مصطفى مخلوف حارس المرمى ومصطفى أبو الخير متوسط الميدان خلال الساعات الماضية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" أبو الخير تلقى عرضين  من غزل المحلة وحرس الحدود وتم رفضهما".

 

كولر يرفض رحيل مخلوف وأبو الخير

وأضاف: "مصطفى مخلوف تم التواصل مع الأهلي عن طريق وكيله للاستفسار عن موقف النادي من إعارة مخلوف وأكد أن في أكثر من عرض للاعب".

واختتم الغندور: "لجنة التخطيط بالنادي الأهلي رفضت رحيل الثنائي بعد توصية السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، باستمرارهما".

مارسيل كولر، فيتو

الخطيب يوجه رسالة شديدة اللهجة للاعبين

وعقد محمود الخطيب جلسة مع اللاعبين عقب المران، تحدث خلالها عن الرفض التام للنغمة السائدة بأن المباراة أمام الزمالك ستنتهي لصالح الأحمر بسهولة.

ورفض الخطيب خلال حديثه مع اللاعبين فكرة أن إمكانيات الأهلي أعلى من الزمالك وبالتالي من السهل الفوز باللقاء.

وشدد الخطيب على قوة نادي الزمالك وأنه أكبر خصم للأهلي في إفريقيا ولا يمكن التكهن بنتيجة المباراة مثلما يردد نجوم الأهلي القدامى وما تنقله السوشيال ميديا مؤخرًا.

وأكد الخطيب أن الزمالك نادٍ كبير وأن الصفقات الجديدة سيكون لها دور مع الفريق فضلا عن جمهوره الذي لن يقل عن جمهور الأهلي في السعودية لذلك على اللاعبين أن تركز في المباراة ولا تنصاع وراء محللي الكرة أو السوشيال ميديا.

وجاء حضور الخطيب لمران الفريق كنوع من الدعم للاعبي الأهلي قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية غدا الأربعاء لخوض اللقاء المنتظر.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك والمقرر لها يوم الجمعة المقبل بالمملكة العربية السعودية.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في الجوانب الفنية، وخاض اللاعبون فقرة بدنية، قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.

وأدى الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي

بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي والإماراتي فارس عوض

كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويلتقي فريقا الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

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