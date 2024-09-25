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ثقافة وفنون

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 4، حمزة العيلي يحاول إقناع إسعاد يونس بالعمل مع عدوها

أبطال تيتا زوزو،
أبطال تيتا زوزو، فيتو

دارت أحداث مسلسل تيتا زوز الحلقة 4 حول زوز “إسعاد يونس” التي تحاول احتواء حفيدها وتقنع ابنها سيف بضرورة التعامل مع ابنه بحكمة، وتطلب منه أن يخرج معه في نزهة قصيرة لعله يذيب الجليد بينهما ولكن سيف يفشل في التقرب من ابنه ويتركه وحده في الشارع ويرحل.

وخلال الحلقة يحرص حمزة العيلي "أحمد" على  زيارة زوزو لعله ينجح في إقناعها بالعمل مع الحاج إسماعيل “محمود البزاوي” الذي وعده بالتعاون معه إذا أقنع زوزو، وحاول أحمد الضغط بورقة مدرسة حبيبة ولكن زوزو لا تلين.

ويواصل ياسين محاولاته لإصلاح تطبيق الذكاء الاصطناعي لجدته ويعيد كتابة طلباته لشخصية الـAI التي ستظهر لها، فتطلب زوزو الشكل نفسه ولكن بصفات جديدة فيظهر لها إسلام إبراهيم ويتحول حديثه إلى حكم متواصلة ويتحدث باللغة العربية الفصحى فتشعر زوزو بالضيق منه. 

مسلسل تيتا زوزو

 وينتمي مسلسل تيتا زوزو للمسلسلات الطويلة حيث تبلغ عدد حلقاته ٣٠ حلقة.

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

 

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إسعاد يونس أسلام إبراهيم تيتا زوزو حمزة العيلي شيرين عادل محمود البزاوي مسلسل تيتا زوزو

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