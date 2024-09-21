تشيلسي يضرب شباك وست هام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، فاز فريق تشيلسي الإنجليزي على نظيره وست هام يونايتد بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة تشيلسي ووست هام

وأحرز ثلاثية تشيلسي كل من تشيلسي نيكولاس جاكسون في الدقيقتين 3 و17، وبالمير في الدقيقة 47.

تشكيل تشيلسي ووست هام

وجاء تشكيل تشيلسي الذي بدأ المباراة كالتالي:"

في حراسة المرمى: روبيرتو سانشيز.

في خط الدفاع: توسين أدارابيويو – ويسلي فوفانا – ليفي كولويل – مارك كوكوريا.

في خط الوسط: مويسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز – كول بالمر.

في خط الهجوم: نوني مادويكي – نيكولاس جاكسون – جادون سانشو.

بهذه النتيجة يحتل تشيلسي المركز الثاني مؤقتا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، بينما يحتل وست هام المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط.

فيما جاء تشكيل وست هام الأساسي كالتالي:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة





توتنهام ضد برينتفورد - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت إكسترا 1



أستون فيلا ضد وولفارهامبتون - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 6

فولهام ضد نيوكاسل - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 2



ساوثامبتون ضد ايبستويتش تاون - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 3



ليستر سيتي ضد إيفرتون - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 2



ليفربول ضد بورنموث - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 1



كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد - 7.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت.