اليوم، انطلاق فعاليات معرض سيتي سكيب مصر

تنطلق، اليوم الأربعاء، فعاليات النسخة الأكبر من معرض سيتي سكيب الثالثة عشر، في الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر القادم بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة (EIEC) بمشاركة عدد من كبرى الشركات العقارية.

ويأتي سيتي سكيب مصر ليلعب دورًا محوريًّا، حيث يقدم منصة مثالية لاكتشاف فرص استثمارية فريدة، والاطلاع على أحدث تطورات القطاع العقاري المصري والإقليمي، نظرا لأهمية الدور الهام الذي يلعبه قطاع العقارات حيث بلغت نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي المصري 20% خلال عام 2023.

وعلى مدار النسخ السابقة، حظي المعرض بدعم قوي من القطاعين العام والخاص، مما يعكس ثقتهما بنجاحه، ومن المتوقع أن تشهد النسخة الثالثة عشر حضورًا جماهيريًّا كبيرًا يتجاوز الـ 40 ألف، بما في ذلك كبار المستثمرين والمطورين العقاريين وصناع القرار. كما سيوفر المعرض فرص للتواصل مع أكثر من 80 مطورًا عقاريًا، بالإضافة إلى الاطلاع على أكثر من 1000 مشروع عقاري متميز.

وقال روبير دانيال، مدير معرض سيتي سكيب، تأتي النسخة الثالثة عشر من معرض سيتي سكيب مصر بمثابة منارة أمل وفرصة حقيقية لدفع عجلة التنمية العقارية في مصر، حيث تكمن أهمية هذه النسخة في كونها منصة مثالية لعرض أحدث الابتكارات والتكنولوجيات في مجال العقارات

وأضاف يجمع المعرض بين المطورين العقاريين والمستثمرين من مختلف الجنسيات، مما يسهل عملية الترويج للعقارات المصرية في الخارخ، ومن المتوقع أن يشارك في المعرض أكثر من 80 مطورًا عقاريًا يعرضون أكثر من 1000 مشروع عقاري متميز.

واكد يساهم سيتي سكيب مصر بشكل كبير في تعزيز عمليات تصدير العقارات المصرية، خاصة وأن النسخة الثالثة عشر توفر منصة مثالية لعرض المشروعات العقارية الضخمة التي تستهدف الأسواق الخارجية، خاصة في الدول العربية مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتابع، يجمع المعرض بين المطورين العقاريين والمستثمرين من مختلف الجنسيات، مما يسهل عملية الترويج للعقارات المصرية في الخارج. من المتوقع أن يشارك في المعرض أكثر من 80 مطورًا عقاريًا يعرضون أكثر من 1000 مشروع عقاري متميز.

هذا يوفر فرصة للتواصل مع عدد كبير من المستثمرين الدوليين، مما يعزز فرص التصدير العقاري، كما يتمتع السوق المصري بالعديد من المميزات، بداية من الموقع الجغرافي المتميز، والمناخ المعتدل طوال العام، مدعوما بفروق العملة بعد تحرير سعر الصرف.