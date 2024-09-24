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مساعد نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد محطة مياه الشرب بالقاهرة الجديدة

محطات مياه
محطات مياه

 تفقد المهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن - المشرف على أعمال المرافق بالهيئة، ومسؤولو الهيئة، روافع مياه الشرب بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بحضور المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، والمهندس محمد محيي، نائب رئيس الجهاز للمرافق والتشغيل والصيانة ومسئولي الجهاز ومديري إدارة المحطات والروافع بالمدينة.

 

وفي مستهل الجولة، تفقد المهندس أشرف فتحي، نسبة إنجاز الأعمال من المرحلة الثانية بمحطة تنقية المياه بالقاهرة الجديدة بطاقة ٥٠٠ ألف م2 /يوم، ثم واصل الجولة بالمرور وتفقد روافع ٢ و٣ و٤ للمياه العكرة، لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة والتنبيه على الشركة المشغلة بالالتزام بأعلى معايير التشغيل والصيانة، وتنفيذ الأعمال بالشكل الذي يليق بالمدينة وبكفاءة وجودة عالية.

 

وطالب المهندس أشرف فتحي، بمواصلة الإجراءات والصيانات الوقائية والدورية اللازمة للمحطات، ومراقبة كفاءة أداء طلمبات المياه بمحطات الرفع ومراقبة معدلات تصرف المياه بمحطات الصرف، وذلك نظرًا لقرب دخول فصل الشتاء حتى تكون جاهزة في حالة الطوارئ.

 

وفي سياق متصل، تابع المهندس عبدالرءوف الغيطي، تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لخطي المياه المرشحة قطر (١٢٠٠مم) من GRP إلى صلب القادمين من مدينة العبور ضمن خطة رفع كفاءة وتطوير شبكات المياه الرئيسية والفرعية المغذية للمدينة.

 

 جدير بالذكر أن المهندس عبدالرءوف الغيطى، كان أجرى جولة تفقدية لمحطات الصرف الصحي، للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لموسم الشتاء، حيث تفقد محطة صرف صحي الشويفات، ومحطة جنوب الأكاديمية - مركز المدينة، يرافقه مسؤولو الجهاز ومنظومة الصرف الصحي بالمدينة، لمتابعة الأعمال التي تمت بالفترة الماضية، وكذلك الأعمال الجاري تنفيذها بالمحطات لرفع كفاءة منظومة محطات الصرف الصحي.

 

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