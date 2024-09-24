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رياضة

الريان القطري يضم الأوروجوياني فرانسيسكو جينيلا

الريان القطري يضم
الريان القطري يضم الأوروجوياني فرانسيسكو جينيلا

أعلن نادي الريان القطري، تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الأوروجوياني فرانسيسكو جينيلا لتدعيم صفوف الفريق.

وانضم فرانسيسكو جينيلا، إلى صفوف الريان قادمًا من نادي لوس أنجلوس الأمريكي، ليزامل محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر.

وشارك فرانسيسكو جينيلا صاحب الـ25 عامًا، رفقة منتخب أوروجواي في كأس العالم تحت 20 سنة عام 2019، ويلعب لصفوف فريق لوس أنجلوس منذ عام 2020، حيث خاض 131 مباراة، في مختلف المسابقات والفرق، ونجح في تسجيل 3 أهداف، وتمكن من تقديم 7 تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، قد انتقل إلى صفوف الريان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قادمًا من نادي طرابزون سبور التركي.

الريان القطري يعلن عن المدير الفني الجديد 

فيما أعلن نادي الريان القطري تعيين يونس علي مديرا فنيا للفريق، خلفا للسويدي بويا أسباجي.

مدرب الريان القطري الجديد

وقال النادي على حسابه الرسمي في منصة إكس: "يعلن نادي الريان الرياضي عن التعاقد مع المدرب الوطني يونس علي حتى نهاية الموسم الحالي".

وأضاف: "توصل النادي والمدرب بويا أسباجي إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتراضي".
وكان الريان قد تعاقد مع أسباجي "مدرب فريق الشمال سابقا"، قبل انطلاق الموسم الحالي، لكن نتائج الفريق لم ترق لطموحات جماهير النادي: خسر 3 مباريات من 5 في الدوري، وتراجع للمركز الثامن.

كما هزم في ملعبه أمام الهلال السعودي 1/3 في أولى مبارياته بدوري أبطال آسيا للنخبة.

في المقابل، يقود يونس علي تدريب الريان بعد أيام قليلة من رحيله عن العربي الذي كان قد حقق معه نتائج مميزة في الموسمين الماضيين قبل أن تتراجع نتائج الفريق أيضا في الموسم الحالي.

الريان القطري يعلن عن المدير الفني الجديد

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