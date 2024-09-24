الريان القطري يعلن عن المدير الفني الجديد

أعلن نادي الريان القطري تعيين يونس علي مديرا فنيا للفريق، خلفا للسويدي بويا أسباجي.

مدرب الريان القطري الجديد

وقال النادي على حسابه الرسمي في منصة إكس: "يعلن نادي الريان الرياضي عن التعاقد مع المدرب الوطني يونس علي حتى نهاية الموسم الحالي".

وأضاف: "توصل النادي والمدرب بويا أسباجي إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتراضي".

وكان الريان قد تعاقد مع أسباجي "مدرب فريق الشمال سابقا"، قبل انطلاق الموسم الحالي، لكن نتائج الفريق لم ترق لطموحات جماهير النادي: خسر 3 مباريات من 5 في الدوري، وتراجع للمركز الثامن.

كما هزم في ملعبه أمام الهلال السعودي 1/3 في أولى مبارياته بدوري أبطال آسيا للنخبة.

في المقابل، يقود يونس علي تدريب الريان بعد أيام قليلة من رحيله عن العربي الذي كان قد حقق معه نتائج مميزة في الموسمين الماضيين قبل أن تتراجع نتائج الفريق أيضا في الموسم الحالي.