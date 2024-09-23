إقالة دي روسي تشعل غضب لاعبي روما

أكد الكرواتي إيفان يوريتش المدرب الجديد لنادي روما، أن لاعبيه يشعرون بخيبة أمل بسبب إقالة المدرب دانييلي دي روسي الأسبوع الماضي عقب بداية متعثرة لفريق العاصمة في الدوري الايطالي.

وأقيل دي روسي، الذي أمضى ما يقرب من عقدين من الزمن في روما كلاعب، يوم الأربعاء الماضي بعد فشل فريقه في الفوز بأيٍّ من مبارياته الأربع الأولى في الدوري، ليتولى إيفان يوريتش مدرب تورينو السابق المهمة خلفًا له.

ويعد دي روسي (42 عامًا) أحد أساطير نادي روما، حيث قضى كامل مسيرته في فريق الذئاب قبل أن يتولى تدريبه الموسم الماضي.

وقوبلت إقالة دي روسي بموجة غضب عارمة في أوساط جماهير النادي؛ ما دفع لينا سولوكو، الرئيسة التنفيذية لروما، إلى تقديم استقالتها من منصبها أمس بعد تصاعد موجة الغضب.

وأحرز رفاق الأرجنتيني باولو ديبالا أول انتصار في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم بالفوز 3-صفر على أودينيزي أمس الأحد.

وقال يوريتش لشبكة سكاي سبورتس: "عندما توليت المهمة رأيت أن بعض اللاعبين هنا كانوا محبطين للغاية بسبب إقالة دانييلي، لكني سعيد الآن بأدائهم بعدما حققوا الفوز".

ترتيب روما في الدوري الإيطالي

بهذه النتيجة رفع فريق روما رصيده من النقاط إلى 6 تقدم بها للمركز التاسع، في حين تجمد رصيد أودينيزي عند 10 نقاط في المركز الثالث.