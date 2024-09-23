الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إقالة دي روسي تشعل غضب لاعبي روما

دي روسي،فيتو
دي روسي،فيتو

أكد الكرواتي إيفان يوريتش المدرب الجديد لنادي روما،  أن لاعبيه يشعرون بخيبة أمل بسبب إقالة المدرب دانييلي دي روسي الأسبوع الماضي عقب بداية متعثرة لفريق العاصمة في الدوري الايطالي.

وأقيل دي روسي، الذي أمضى ما يقرب من عقدين من الزمن في روما كلاعب، يوم الأربعاء الماضي بعد فشل فريقه في الفوز بأيٍّ من مبارياته الأربع الأولى في الدوري، ليتولى إيفان يوريتش مدرب تورينو السابق المهمة خلفًا له.

ويعد دي روسي (42 عامًا) أحد أساطير نادي روما، حيث قضى كامل مسيرته في فريق الذئاب قبل أن يتولى تدريبه الموسم الماضي.

وقوبلت إقالة دي روسي بموجة غضب عارمة في أوساط جماهير النادي؛ ما دفع لينا سولوكو، الرئيسة التنفيذية لروما، إلى تقديم استقالتها من منصبها أمس بعد تصاعد موجة الغضب.

وأحرز رفاق الأرجنتيني باولو ديبالا أول انتصار في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم بالفوز 3-صفر على أودينيزي أمس الأحد.

وقال يوريتش لشبكة سكاي سبورتس: "عندما توليت المهمة رأيت أن بعض اللاعبين هنا كانوا محبطين للغاية بسبب إقالة دانييلي، لكني سعيد الآن بأدائهم بعدما حققوا الفوز".

 

ترتيب روما  في الدوري الإيطالي

بهذه النتيجة رفع فريق روما رصيده من النقاط إلى 6 تقدم بها للمركز التاسع، في حين تجمد رصيد أودينيزي عند 10 نقاط في المركز الثالث. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

روما الدوري الإيطالي الأرجنتيني باولو ديبالا إيفان يوريتش دانييلي دي روسي شبكة سكاي سبورتس مدرب تورينو

مواد متعلقة

في غياب محمد شريف، موعد مباراة الخليج والطائي بكأس خادم الحرمين

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة أهلي جدة والجندل في كأس خادم الحرمين

انقسامات داخل لجنة الحكام بسبب قائمة الـ VAR الدولية

كواليس مستجدات موقعة السوبر الإفريقي.. هل يرافق أحمد فتوح بعثة الزمالك؟.. مفاجآت في قائمتي الأحمر والأبيض.. موعد سفر الفريقين إلى السعودية.. والأهلي يتفوق تاريخيًا

في غياب كريستيانو، تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الحزم بكأس الملك السعودي

موعد مباراة النصر والحزم في كأس خادم الحرمين الشريفين

محمد هاني: جمهور الأهلي سر نجاحات الجيل الحالي والبطولات هدفنا دائمًا

ربيعة: أستمع للنقد وأعمل على تطوير أدائي وسط منافسة شرسة بكل المراكز

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك المصرية في منتصف تعاملات اليوم

كوليرا أم نزلات معوية؟ مؤتمر صحفي لوزير الصحة لكشف حقيقة إصابات أسوان (بث مباشر)

سعر جرام الذهب صباح اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

سعر الجنيه الذهب في الصاغة صباح اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين 23- 9- 2024

الجدول الكامل لمباريات دوري المحترفين بالموسم الجديد

عباس أبو الحسن في التخشيبة.. التفاصيل الكاملة لدهس سيدتين تحت سيارة الفنان.. الدفاع يتهم المستشفى بالإهمال.. ومفاجأة في أقوال الجاني

كتائب القسام تنصب كمينا لرتل من الآليات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية

منوعات

المزيد

بعيدا عن حبوب الكاكاو، نجاح تجربة تصنيع الشوكولاتة من مواد جديدة

نمر الجاكورا يواجه خطر الانقراض بسبب حرائق الغابات في البرازيل

قطع كلمة رئيس البرازيل لتخطيه الوقت المسموح في الأمم المتحدة

لاعب "يعض" منافسه في إنجلترا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

بكام طن الألومنيوم بالسوق المصرى اليوم؟

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 22-09-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أعراض وأسباب البلهارسيا وطرق العلاج والوقاية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الطلاق في المنام وعلاقته بالفرج واليسر وتحسن الأحوال

شباب حول الرسول، عبد الله بن عمرو بن حرام "ظليل الملائكة"

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية