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رياضة

توتى يوضح سبب عدم انضمامه لريال مدريد

توتى،فيتو
توتى،فيتو

فرانشيسكو توتي، قال فرانشيسكو توتي أسطورة نادى روما الإيطالي السابق إنه رفض الانضمام لريال مدريد بسبب حبه للعملاق الإيطالي.

فرانشيسكو توتي أسطورة نادى روما الإيطالي السابق 

كما قال توتي خلال مقابلة مع صحيفة "كوريري ديلا سيرا": "لقد قضيت 30 عاما في روما. أظهرت الاحترام للجميع وتخليت عن عروض أخرى. رفضت ريال مدريد وأندية أخرى عديدة لأنني أردت هذا القميص، هذا القميص فقط هو ما أحمله بداخلي".

وأضاف توتي "لا تعجبني الطريقة التي أنهيت بها تاريخي مع روما. عندما لا يحتاجونك في كرة القدم حينها يفقد الاحترام. سواء مالديني أو ديل بييرو أو باجيو أو أنا أصبحنا بعيدا عن كرة القدم".

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وتابع نجم المنتخب الإيطالي السابق   "أود العودة ولكن بدور محدد. أود العودة والعمل مع مورينيو، فهو رقم 1 وأحترمه كثيرا. حزين لعدم التمكن من التدريب تحت قيادته على مدار مسيرتي.

وأفادت تقارير بأن مدرب روما جوزيه مورينيو طلب من الأسطورة فرانشيسكو توتي العودة إلى النادي في دور جديد يتعامل بشكل مباشر مع الجدل التحكيمي.

وقال تقرير ذكرته توتو ميركاتو الإيطالية: أصبح توتي هو الرجل الذي اختاره مورينيو ليكون بمثابة الوسيط و"صوت النادي" عند التحدث إلى وسائل الإعلام حول هذه الأمور.

وقضى توتي كامل مسيرته الكروية مع الجيالوروسي، حيث شارك في 783 مباراة، وسجل فيها 307 أهداف.

وكان النجم الإيطالي وأسطورة نادي روما قد زار توتي تدريبات ريال مدريد اليوم، وأعرب لاعبو الملكي عن سعادتهم بسبب تواجد توتي، مؤكدين ذلك عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد توتي: "لقد كان شعورًا جميلًا. إنها المرة الأولى التي أشاهد فيها مباراة ريال مدريد من الملعب، لأنني كنت دائمًا منافسًا في الملعب ريال مدريد نادٍ مهم جدًا".

وأضاف توتي: "تربطني مع أنشيلوتي علاقة رائعة إنه شخص حقيقي ينقل الإيجابية،  لقد منحني الفرصة للحضور ومشاهدة ريال مدريد وها أنا، بعد روما ريال مدريد هو فريقي الثاني والنادي الذي لطالما شجعت وأعجبت به".

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