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حوادث

إصابة سائحة إيطالية سقطت من على دراجة بخارية بنزلة السمان

إصابة سائحة بكدمات
إصابة سائحة بكدمات في الهرم، فيتو

أصيبت سيدة تحمل الجنسية الإيطالية بكدمات متفرقة بالجسم إثر سقوطها من أعلى دراجة كانت تستقلها بمنطقة نزلة السمان بمحافظة الجيزة، خلال زيارتها  للأهرامات، وتم نقلها  إلى المستشفى العام وهي الآن بصحة جيدة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال سيدة تحمل الجنسية الإيطالية، مصابة بإصابات متفرقة بالجسد، ناتجة عن سقوطها من أعلى دراجة نارية كانت تستقلها بمنطقة نزلة السمان، وجرى إسعاف المصابة والاطمئنان على حالتها الصحية، وتم تحرير محضر بالواقعة.
 

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الجنسية الايطالية قسم شرطة الهرم السمان

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