الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

فريق بحث لكشف غموض سرقة مكتب وزارة التضامن ببولاق

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

يواصل فريق البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جمع المعلومات والتحريات لكشف ملابسات سرقة مكتب خدمات المواطنين التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، حيث يقوم فريق بحث على تفريغ الكاميرات المحيطة بالمكتب والموجودة بداخله للوصول للمتهمين وضبطهم.

وكانت البداية بتلقي أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا، بتعرض مكتب خدمة المواطنين التابع لوزارة التضامن الاجتماعي للسرقة، وشملت المسروقات: جهاز تليفزيون يستخدم في العرض وبعض الأثاث.

وبعرض البلاغ على اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أمر بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة.

المعمل الجنائي يعاين حريق مدينة الإنتاج الإعلامي (صور)

الماس الكهربائي كلمة السر في حرائق الإنتاج الإعلامي وستوديوهات الهرم والعدل جروب (صور وفيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فريق البحث الجنائي أمن الجيزة لوزارة التضامن

مواد متعلقة

المعمل الجنائي يعاين حريق مدينة الإنتاج الإعلامي (صور)

الماس الكهربائي كلمة السر في حرائق الإنتاج الإعلامي وستوديوهات الهرم والعدل جروب (صور وفيديو)

السيطرة على حريق الإنتاج الإعلامي، ومدير أمن المدينة لـ فيتو: ماس كهربائي السبب (فيديو)

مدير أمن الجيزة يصل موقع حريق مدينة الإنتاج الإعلامي (فيديو وصور)

بالأوراق والمستندات المطلوبة، إزاي تفحص وترخص عربيتك من غير ما تروح المرور

بعد وقوع مصابين، حملة مكبرة لضبط الكلاب الضالة بالدويقة وتوقيع الكشف الطبي عليهم

بسبب خلافات مالية، إصابة سيدة وطليقها في مشاجرة بينهما بمصر القديمة

عودة الحركة المرورية بطريق السويس لطبيعتها بعد حادث تصادم سيارتين

الأكثر قراءة

حفلة تحرش بفتاة مغربية؛ قصة فيديو أثار عاصفة غضب في طنجة

يصل إلى 4 جنيهات، انخفاض أسعار البيض في الأسواق

إعلام عبري: إسرائيل منفتحة على التهدئة مع حزب الله في حالة واحدة

حزب الله يستهدف مقار عسكرية إسرائيلية بالصواريخ

تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

ياسمين صبري تدخل في خلافات مع زوجها بأحداث مسلسل ضل حيطة

بالشروط والأوراق المطلوبة، التنظيم والإدارة يعلن وظائف بجامعة العريش

تزامنا مع تذكار مجمع أفسس، كيف واجهت الكنيسة بدعة نسطور

منوعات

المزيد

دولة آسيوية تسجل أول حالة إصابة بمرض جدري القردة

قرويون يربطون ثعبانًا ساما ويحرقونه حيًا في الهند،اكتشف السبب

إحصائيات رسمية: 25 ألف مهاجر وصلوا بريطانيا منذ بداية 2024

شرطيات تركيات ينقلن مجرمًا بسيارة مخصصة للحيوانات لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأثنين 23-09-2024 في الأسواق

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

بكام طن الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم؟

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تعيينه أمينا لمجمع البحوث الإسلامية.. من هو الدكتور محمد عبد الدايم الجندي؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 24-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 24-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 24-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية