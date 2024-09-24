فريق بحث لكشف غموض سرقة مكتب وزارة التضامن ببولاق

يواصل فريق البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جمع المعلومات والتحريات لكشف ملابسات سرقة مكتب خدمات المواطنين التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، حيث يقوم فريق بحث على تفريغ الكاميرات المحيطة بالمكتب والموجودة بداخله للوصول للمتهمين وضبطهم.

وكانت البداية بتلقي أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا، بتعرض مكتب خدمة المواطنين التابع لوزارة التضامن الاجتماعي للسرقة، وشملت المسروقات: جهاز تليفزيون يستخدم في العرض وبعض الأثاث.

وبعرض البلاغ على اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أمر بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة.