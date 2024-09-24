الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يشيد بموقف أيرلندا بعد اعترافها بالدولة الفلسطينية

وزيرى خارجية مصر
وزيرى خارجية مصر وأيرلندا، فيتو

التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم مع "ميهول مارتن" نائب رئيس وزراء ووزير الخارجية والدفاع في أيرلندا على هامش المشاركة في أعمال الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.


أشاد وزير الخارجية بالعلاقات الثنائية بين البلدين التى تشهد زيارات واتصالات متبادلة مؤخرًا، وأعرب عن التطلع لجذب مزيد من الاستثمارات الأيرلندية المباشرة إلى مصر، ورفع معدلات التبادل التجارى والسياحي، لاسيما مع تدشين خط طيران مباشر لشركة مصر للطيران بين القاهرة ودبلن منذ يونيو 2022، وجعل مصر مركزًا لحركة ايرلندا الى إفريقيا، فضلا عن التطلع لإقامة تعاون ثلاثى بين مصر وأيرلندا في إفريقيا. 

كما ثمن وزير الخارجية دعم أيرلندا لمسار ترفيع العلاقات بين مصر والإتحاد الأوروبي، وتطلع مصر لمواصلة دعم أيرلندا للموقف المصري خلال المناقشات على حزمة التمويل الأوروبية لمصر.

كما أشاد الوزير د. عبد العاطى بموقف أيرلندا المُشرف من القضية الفلسطينية وقيامها مؤخرًا بالاعتراف بفلسطين، وأشار إلى مواصلة مصر جهودها للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على خفض التصعيد للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، كما أكد على أهمية فتح كافة المعابر مع غزة لنفاذ المساعدات دون عراقيل. وأشار إلى مواصلة مصر لمساعيها الدولية لحشد الدعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ومتصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فضلًا عن منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية يبحث مع نظيره السويسري وقف الحرب على غزة

وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إيرلندا مصر و ايرلندا حزمة مساعدات لمصر ​ الأمم المتحدة

مواد متعلقة

على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية يبحث مع نظيره السويسري وقف الحرب على غزة

وزير الخارجية: المياه مسألة وجودية للدولة المصرية ولا يمكن التهاون بشأنها

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري الثاني بين مصر والأردن واليابان

الأكثر قراءة

زيادة جديدة، أسعار الطماطم تقفز 10 جنيهات في الأسواق

يتسبب بكارثة للسودان، أستاذ بجامعة أمريكية يكشف عن حدث غريب في سد النهضة

مستشار الرئيس للصحة يتوقع ظهور متحور جديد لـ كورونا خلال شهر

اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن عدم سفر أحمد فتوح مع الزمالك (فيديو)

يصل لـ 12 جنيهًا، انخفاض أسعار البيض اليوم في الأسواق

شعبة الخضراوات تكشف موعد انخفاض سعر الطماطم لـ 5 جنيهات (فيديو)

ظهور نجم حجمه 3 أضعاف الشمس مقترنا بالقمر في سماء مصر فجر الخميس

حكاية المرض الغامض.. ماذا جرى في أسوان؟ (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

ملاكم روسي يصارع دبا ضخما (فيديو)

اكتشاف بذور متحجرة في معدة طائر كان يعيش قبل 120 مليون سنة

ناسا تنشر صورة جديدة لكويكب رجل الثلج الضخم

يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، مزاد على قلادة تحتوي على 500 ماسة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 24/9/2024

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أصبحت خارج الحسابات.. نصائح بتوقف الجامعات عن تدريس 10 تخصصات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم نزول المطر في المنام في المنام وعلاقته بالتطهير من الذنوب والخطايا

دعاء النبي إبراهيم، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 83 بسورة الشعراء (فيديو)

خالد الجندي: القرآن لخص حدود العقل ومخاطبة الملحد والمشكك في آية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية