الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية يبحث مع نظيره السويسري وقف الحرب على غزة

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره السويسري، فيتو

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الثلاثاء "إجنازيو كاسيس" وزير خارجية سويسرا على هامش المشاركة في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ثمن العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، وأكد تطلع مصر لتحقيق مزيد من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية المختلفة.

 وأشار إلى الدور المصري كشريك استراتيجي لأوروبا وكطرف داعم للأمن والاستقرار في أوروبا وجنوب المتوسط.

ورحب وزير الخارجية بالتعاون القائم بين البلدين فى إطار "برنامج التعاون التنموي" لما يشكله من مكون هام في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، معربًا عن تطلعه للارتقاء بالتبادل التجاري، واستشراف إمكانية تعزيز الاستثمارات من خلال تشجيع الشركات السويسرية للعمل في قطاعات البنية التحتية المختلفة، وتفعيل مذكرات التفاهم الاقتصادية، ودفع التعاون في قطاع السياحة بين البلدين. 

كما أشار الوزير د. عبد العاطي إلى الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا على أهمية قيام الدول الأوروبية بتقديم الدعم المناسب لمصر لمواصلة جهودها في هذا المجال، خاصة مع تزايد الضغوط الناتجة عن تعدد الأزمات في المنطقة.

واستعرض وزير الخارجية محددات الموقف المصري من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الملف الفلسطيني، حيث طالب الجانب السويسري، من واقع عضويته في مجلس الأمن وباعتبار بلاده دولة إيداع لاتفاقيات جنيف الأربعة، بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني والتوصل لاتفاق فوري لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية غير المشروطة إلى قطاع غزة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأكد على ضرورة مواصلة الدعم لوكالة الأونروا أخذًا في الاعتبار دورها الهام وتحملها العبء الأكبر في التعامل مع الأوضاع الإنسانية في غزة، مشيرًا على أن استمرار التصعيد واتساع رقعة الصراع سيؤدى إلى مزيد من المواجهات والعنف على مختلف الجبهات بالمنطقة.

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