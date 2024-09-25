سباق محموم بين النجوم.. لتصوير مسلسلات رمضان 2025.. مى عمر وياسر جلال وياسمين صبرى أبرز مرتادى البلاتوهات.. وبعض الأعمال انتهى تصوير 80% منها

على قدم وساق، بدأ صناع الأعمال الدرامية الانتهاء من التجهيزات اللازمة لتصوير مسلسلاتهم، المقرر عرضها خلال الماراثون الرمضانى لعام 2025؛ حيث يخوض ما يقرب من 20 عملا دراميا السباق السنوى المثير.

وعلمت “فيتو” أن هناك بعض الأعمال التى فضل صناعها البدء فى تصويرها مبكرًا، حتى يتم الانتهاء من تصويرها قبل زحمة البلاتوهات وانشغالها؛ حيث بدأت الفنانة مى عمر منذ ما يقرب من شهر ونصف الشهر فى تصوير مسلسلها الجديد “إش إش”، والذى يقوم بإخراجه زوجها محمد سامي.

وتلعب مى عمر خلال أحداث العمل شخصية راقصة فى ملهى ليلى، ولكنها تتعرض لمضايقات كثيرة من قبل أحد المعلمين الذين يترددون على الملهى والذى يلعب دوره الفنان ماجد المصري. وعلمت “فيتو” أن صناع العمل أنهوا ما يقرب من 60٪ من أحداث المسلسل.

ويشارك فى بطولة مسلسل “إش إش” إلى جانب مى عمر كل من: هالة صدقي، وانتصار، وإيهاب فهمي، وإدوارد، وعلاء مرسي، وشيماء سيف، وطارق النهري، وعصام السقا، ودينا، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

كما انتهت أسرة الجزء الثانى من مسلسل “جودر” من تصوير أكثر من 80٪ من أحداثه، وتبقى لهم بعض المشاهد المقرر أن يتم تصويرها بين مدينة الإنتاج وبيت السحيمى بالقاهرة، وكانت أسرة العمل حصلت على راحة بسيطة بعد الانتهاء من الجزء الاول من العمل الذى عرض رمضان الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “جودر- ألف ليلة وليلة” من بطولة ياسر جلال ونور وياسمين رئيس ووليد فواز وياسر الطوبجى وعبدالعزيز مخيون وتأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

ويحكى المسلسل قصة «جودر الصياد» التى كانت بين قصص «ألف ليلة وليلة» وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة فى حكايات «ألف ليلة وليلة» حيث تظهر فى أكثر من ليلة، وأحداث «حكاية جودر الصياد» تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أى عمل فنى ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

أما مسلسل “قلع الحجر” فيتم حاليا تصوير أحداث الجزء الثانى منه؛ حيث بدأ التصوير قبل أسبوع، ومن المقرر أن تشهد أحداث الجزء الثانى العديد من المفاجآت.

وأكد المخرج حسنى صالح أن العمل له خطوط عريضة وأحداث جديدة لم يتم الاقتراب منها من قبل، مشيرا إلى أن أحداث الجزء الثانى سيتم تصوير جزء كبير منها بنفس ديكورات الجزء الاول.

ويقدم المسلسل دراما صعيدية بطولة عدد من النجوم والمسلسل تدور أحداثه فى منطقتى النوبة وقمولة فى صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، ومستوحى من أحداث حقيقية.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “قلع الحجر” من بطولة: محمد رياض، وسوسن بدر، وعبد العزيز مخيون، ولقاء سويدان، ومفيد عاشور، وسميرة عبد العزيز، ومروة عبد المنعم، وإخراج: حسنى صالح.

من جهتها، اكدت الفنانة ياسمين صبرى أنها بدأت فى تصوير أولى مشاهدها فى مسلسل “الأميرة،” المقرر أن تخوض به سباق رمضان 2025، ويقوم بإخراجه إبراهيم فخر الذى أخرج آخر أعمالها الدرامية، كما يقوم هو أيضًا بكتابة فكرة العمل، ووضع الخطوط العريضة.

وكانت المشاهد الأولى لها داخل منزلها ضمن أحداث العمل، ولم يظهر معها أحد من أبطال المسلسل.