مسلسل برغم القانون الحلقة 9، أكرم يحرق محل محمود شرشر انتقامًا منه

دارت أحداث مسلسل برغم القانون الحلقة 9 حول تحدث ليلى مع زوجها أكرم وطلبت منه أن تراه وهو يعدها بأن يتم ذلك فقط عليها أن تمنحه ساعتين، ثم يقرر إغلاق هاتفه فلم تعد قادرة على الاتصال به.

ويرى أكرم أن محمود قد خانه وأخل بالاتفاق معه ويقرر الانتقام بحرق المحل الخاص به حيث يأتي الخبر لمحمود كالصاعقة ويتلقى اتصالًا من أكرم يؤكد له أنه الفاعل انتقامًا من إخلاله باتفاقهما.

وعلى هامش الحلقة تحاول سوسن التقرب من محمود وتأتي إليها ليلى وهي معه وتوبخهما على ما يفعلانه معها، بينما يخبر وليد شقيقته بيريهان أن أكرم كان في بورسعيد من يومين ولكن لأغراض غير العمل، فتقرر السفر لبورسعيد وقابلت محمود الذي أنكر في البداية لقاء أكرم ولكنه أخبرها فيما بعد أنه قد جاء إليه من يومين وطمأنه عليه.

كما يأتي وليد إلى محمود ويتظاهر بأنه رجل أعمال ويحاول تجاذب أطراف الحديث معه ويعرض عليه الشراكة ولكن محمود يغلق كل الأبواب أمامه، أما أكرم فلا يزال يعاني من السلوكيات الجافة من أبنائه في التعامل معه خاصة ابنه الذي لا ينصت لأوامره ويتعرض للاعتداء من قبل بلطجي بمطواة وينتقل إلى المستشفى وحينما يأتي وليد يقترح أن يأتي الابن إلى منزله ويرفض أكرم في البداية ولكن يطلب منه وليد ألا يعند معه في مصلحة ابنه وتؤيده الابنة في هذا الرأي فينسحب أكرم في هدوء وبداخله غضب كبير.

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون

ويعرض مسلسل برغم القانون من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع بواقع حلقة يوميا في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة ONTV، والإعادة في تمام الساعة 1:15 صباحا والساعة 11:30 صباحا على نفس القناة.

بينما يعرض المسلسل على قناة On Drama من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 10:00 مساءً والإعادة في تمام الساعة 5:00 صباحا والساعة 4:00 عصر اليوم التالي على نفس القناة.

ويعرض المسلسل قبل العرض على التليفزيون ب 24 ساعة على منصة Watch It وبالتحديد من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء، كما يعرض أيضا قبل التليفزيون ب 24 ساعة على منصة Yango Play من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام.